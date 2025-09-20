Slušaj vest

Pevačica Tijana Dapčević ponosna je majka sina Vuka, koji se rodio 2009. godine.

Popularna makedonska pevačica je jednom prilikom govorila o nasledniku, koji je sada već veliki, a tada je ispričala da on do druge godine nije govorio zbog čega je bila veoma zabrinuta.

- Moj sin, recimo, do druge godine nije pričao. Uopšte. Pričao je na arapskom. Ono ”aljadandirada” i svađao se. Jednom prilikom pita me Milan šta dete hoće, ja kažem gladan je. Sve sam ga razumela. Tu sam bila jako zabrinuta, pitala sam se kad će dete da progovori - počela je ona i otkrila da joj je telefon ispao iz ruke kada je čula njegove prve reči.

1/5 Vidi galeriju Tijana Dapčević Foto: Promo, Printscreen/Instagram, Privatna Arhiva

- Dve godine je imao kada je rekao: ”Ja mislim da je vreme da sada odemo u šumicu u šetnju.” Meni je telefon ispao iz ruke. Rekoh: ”Milane, ovaj progovorio.” Verovatno kao onaj vic ”Pa nisam imao primedbe”, znaš ono kad je dete progovorilo sa četiri godine. On nije imao primedbe do svoje druge godine tako da je pričao na arapskom. Ali, tečno je progovorio - sa R, sa Š, sve je tačno govorio - rekla je pevačica u podkastu za "Zadovoljna.rs".

Krenuo maminim stopama

Tijana je nedavno istakla da je veoma ponosna na svog sina kog zanima muzika.

– Zanima ga muzika što je meni mnogo drago, bavi se produkcijom i to je meni od presudnog značaja da tako u mladim godinama zna šta hoće i čime želi da se bavi. Zanima ga produkicija, ima svoj profil na „Spotifaju“, tu predstavlja svoju muziku i ima svoje fanove, preko mlion slušalaca – ipsričala je pevačica.

Inače, Tijana je svojevremeno, kada je mužu javno čestitala 18. godišnjicu braka, otkrila još jedan zanimljiv detalj o njihovom odnosu.

- Moja majka (mnogo pre nego što je to postala) je čitala pripovetku Đure Jakšića o Tijani koja je bila zaljubljena u Milana. Zbog te, Đurine Tijane, kasnije je odlučila da i ja treba da se zovem tako... Dve škole, jednu akademiju i nekoliko "ljubavi" kasnije, upoznala sam Milana na mestu na kom nisam ni znala da umem da budem (košarkaška utakmica), jer sport ne podnosim. Od tada, nas dvoje podnosimo sve. I od tada mi sve misli počinju množinom... Srećna nam 18. godišnjica, ljubavi - napisala je Tijana tada na društvenim mrežama.

Pevačica je, inače, nedavno otkrila i da je pored muzike počela da se bavi i poljoprivredom.

Kurir.rs

Tijana Dapčević na Pesmi za Evroviziju: