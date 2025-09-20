Slušaj vest

Dejan Ketić, učesnik "Elite 9", 2017. godine takmičio se kao reper u šou-programu "Ja imam talenat". On je tada rasplakao članove žirija i sve gledaoce tužnom životnom pričom.

Sada, tokom boravka u "Eliti" rekao je da je odrastao u hraniteljksoj porodici, ali o detaljima svog života još uvek nije progovorio.

Ostavljen kao beba

Dejana su roditelji ostavili kada je bio beba, a njegovo detinjstvo obeležili su domovi za nezbrinutu decu i hraniteljske porodice. On je pre osam godina za Pink otkrio da li je upoznao svoje roditelje, da li je očekivao odlične reakcije žirija na njegov nastup i koji je njegov životni san.

- Nisam očekivao da će moj nastup izazvati toliku pažnju žirija i javnosti, zaista. Čim sam video prvi iks, mislio sam da padam. A kada sam video reakciju Danice, Ane i Raste, bio sam siguran da sam prošao. Mnogo mi znači podrška koju sam dobio od žirija - rekao je tada Dejan.

Dejan Ketić odrastao u hraniteljskoj porodici Foto: Printscreen

On je tada ispričao kako je došlo do toga da se prijavi za "Ja imam talenat".

- Sedeo sam sa jednim drugarom koji je čitao novine i rekao mi da je Rasta u žiriju „Talenta“ i pitao me „Što se ti ne prijaviš?“. Prvo sam mislio da nije to za mene, a kada sam razmislio bolje, odlučio sam da idem. Onda sam od svih krio da sam se prijavio. Mislio sam da neće ni da me pozovu jer je bilo mnogo takmičara koji su se prijavili. Baš sam se iznenadio kada su me pozvali da dođem na snimanje.

Kako je njegov nastup u emisiji "Ja imam talenat" izazvao veliko interesovanje javnosti, sve je zanimalo kako su njegovi prijatelji reagovali.

Imao samo dva prijatelja

- Ja skoro da i nemam prijatelja, imam jedno, dvoje pravih prijatelja, a nakon emitovanja emisije se javilo hiljadu njih, i ja sam ih pitao „Gde ste bili do sad?“. Nemam nikog, sam sam. Nemam nikog sa kim mogu da podelim tugu koju osećam zbog toga što su me roditelji odbacili.Dok sam odrastao najviše mi je nedostajala ljubav majke i oca. Ovako mi ništa drugo nije falilo - rekao je tada on.

Dejan je do 16. godine bio u domu i u hraniteljskim porodicama, a kako je sam objasnio, on je svoje roditelje upoznao i bio u kontaktu sa njima.

Dejan Ketić kaže da mu majka živi u Italiji i da se bavi kriminalom Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- Ja znam svog oca, ali mi ne pričamo. On za mene nije čovek. Kada sam zaradio pare neke, on mi je sve uzeo, a kad sam ja njemu tražio pare, on ne da. Moja majka živi sad u Italiji. Čuli smo se preko „WhatsApp“ i „Vibera“ i rekla je da će pre keru da da jede, nego meni. Bacila je četiri-pet hiljada evra na pod i pustila da ih pas iscepa. Kaže: „Za njega ima sve, a za tebe ništa. Neka ti da tvoj otac!“. Njih dvoje nisu bili u braku, dobili su me u vanbračnoj zajednici, nisu me ni želeli - rekao je Dejan.

Kontakt s ocem

Dejan je tada otkrio da ga je otac pozvao nakon što je čuo da je nastupao u šou programu "Ja imam talenat".

- Otac me je zvao pre neko veče i bio je radostan zbog mog učešća u emisiji, nije ni znao da sam ja to pevao za njega. Kad sam mu rekao, baš smo se posvađali.