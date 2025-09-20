Slušaj vest

Veliki hit Ane Nikolić "Mišo moj" mnogi smatraju najtužnijom pesmom zbog činjenice kako je tekst nastao.

Iako su mnogi mislili da je pesma posvećena izgubljenoj ljubavi, prava istina ledi krv u žilama – Marina Tucaković ju je napisala nakon smrti svog sina Miloša, koji je preminuo 2008. godine, u 24. godini.

Bol je pretočila u stihove

Prema pričama bliskih izvora, Marina je sina pronašla bez znakova života u njihovoj porodičnoj kući, a bol kroz koji je prolazila

pretočila je u stihove koji su obeležili njenu karijeru.

Marina Tucaković bol pretočila u stihove Foto: Printscreen

U jednoj od svojih ispovesti, Tucakovićeva je istakla koliko joj je značilo da pesmu prenese nekome ko će moći da je izvede na pravi način, a izbor je pao na Anu Nikolić, koja je sa puno emocija i snage otpevala ovu najtužniju pesmu naše estrade.

Marin aje jednom prilikom govorila o smrti sina.

- Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Prvog decembra je to bilo. Uvek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi. Miloš se jednostavno nije probudio. U podne je bio zdrav i prav, sve je bilo normalno. Ustao je da popije vode, i rekao mi da ga probudim posle četiri kako bi stigao da ode kod frizera i spremi se uveče za diskoteku. Međutim, kada sam ušla u sobu da ga probudim, zatekla sam ga nepomičnog. Prsti su mu već bili modri. Ne znam šta se dogodilo. Ne znam da li ima nešto gore nego kada zateknete svoje dete kako nepomično leži u krevetu - ispričala je Marina svojevremeno za domaće medije, nakon dugogodišnjeg ćutanja o tom stravičnom događaju.

Ana Nikolić Foto: Preent Screen

Tekst pesme "Mišo moj"

Kad ljudi vide me, znam ja da pomisle

Da ono najgore ipak sam prošla

Dobro se pretvaram, sve živo zavaram

A svaka pomoć bi dobro mi došla

Sećanja sam zaledila

Al' nisam bol pobedila

Ne mogu više da zadržim bol

Ne pomažu tablete uz sav alkohol

I plačem, Mišo moj, plačem pred strancima

Još ukus tuge peče na mojim nepcima

Ne mogu više da zadržim bol

Ma neka sam sto puta ja slabiji pol

I kada ostarim i kad posivi sve

Oči će mi biti od plača crvene

Nadaš se, ne nadaš, al' ne možeš da znaš

Koliko koraka ko od nas ima

I kada prođe sve i kad sve nestane

Ostaju ožiljci u nama svima