SIN DARE BUBAMARE POČEO DA ZARAĐUJE SA 13 GODINA! Ovo mu je donosilo brdo para: Za 1 dan uzeo 390 dolara: Rekao je da će staviti na moju karticu
Sin Dare Bubamare, Konstantin Kesić, počeo je da zarašuje još kao dečak. On je zaradio dosta novca igrajući igrice preko interneta o čemu je Dara ranije pričala za Kurir.
Tada je istakla da joj ne traži novac za džeparac, ali i da je određenu sumu prebacio na njen račun.
- On već sa 13 godina zarađuje, neverovatno ali zarađuje mami. Danas mi je poslao poruku da je preko igrica zaradio 390 dolara i da će mi staviti na karticu. Ja sam rekla hvala, sine - rekla je Dara za Kurir.
Odnos s bivšim mužem
Tada je ispričala i da sa bivšim suprugom Milanom Kesićem ima sjajan odnos.
- Milan i ja jako lepo funkcionišemo, 99 odsto bračnih parova ne živi dobro kao nas dvoje, iako nismo u braku. On mi je najveći prijatelj, i ja njemu - rekla je i nastavila:
- Ne znam ni zašto smo se razvodili kad tako lepo živimo. Njegovi roditelji su me obožavali, kao što su i moji njega. Živimo za našu porodicu, ona nam je sve. Planove pravim po njim - ispričala je Dara.
Nova članica žirija u "Zvezdama Granda"
Podsetimo, dara je od ove sezone nova članica "Zvezda Granda". Ona je došla nakon odlaska Marije Šerifović, Dragana Stojkovića Bosanca i Viki Miljković.
Pred prvo snimanje otkrila je šta od nje publika može da očekuje.
- Nemam tremu, ja imam samo pozitivno ludilo i jedva čekam da krene - rekla je pevačica i progovorila o kolegama.
- Ja njih sve volim i svi znaju šta se može, a šta ne, a ja sam u principu jedna normalna i skromna žena - rekla je kroz osmeh.