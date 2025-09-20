Slušaj vest

Sin  Dare Bubamare, Konstantin Kesić, počeo je da zarašuje još kao dečak. On je zaradio dosta novca igrajući igrice preko interneta o čemu je Dara ranije pričala za Kurir.

Tada je istakla da joj ne traži novac za džeparac, ali i da je određenu sumu prebacio na njen račun.

- On već sa 13 godina zarađuje, neverovatno ali zarađuje mami. Danas mi je poslao poruku da je preko igrica zaradio 390 dolara i da će mi staviti na karticu. Ja sam rekla hvala, sine - rekla je Dara za Kurir.

Odnos s bivšim mužem

Tada je ispričala i da sa bivšim suprugom Milanom Kesićem ima sjajan odnos.

 - Milan i ja jako lepo funkcionišemo, 99 odsto bračnih parova ne živi dobro kao nas dvoje, iako nismo u braku. On mi je najveći prijatelj, i ja njemu - rekla je i nastavila:

- Ne znam ni zašto smo se razvodili kad tako lepo živimo. Njegovi roditelji su me obožavali, kao što su i moji njega. Živimo za našu porodicu, ona nam je sve. Planove pravim po njim - ispričala je Dara.

Nova članica žirija u "Zvezdama Granda"

Podsetimo, dara je od ove sezone nova članica "Zvezda Granda". Ona je došla nakon odlaska Marije Šerifović, Dragana Stojkovića Bosanca i Viki Miljković.

Pred prvo snimanje otkrila je šta od nje publika može da očekuje.

- Nemam tremu, ja imam samo pozitivno ludilo i jedva čekam da krene - rekla je pevačica i progovorila o kolegama.

- Ja njih sve volim i svi znaju šta se može, a šta ne, a ja sam u principu jedna normalna i skromna žena - rekla je kroz osmeh.

