Bračni par Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš su se osvrnuli na porodični život, koji mnoge godinama intrigira, pa su otkrili kako izgledaju njihovi dani.

Legendarna pevačica otkrila je da svakog dana imaju nezaobilazne rituale.

Zorica i Kemiš Foto: Boba Nikolić

- Na društvenim mrežama, ljudi zavide jedni drugima, ali ovo što mi imamo je retko. Porodica ne interesuje ljude, postala je nešto u šta se ne veruje. Mi smo jedan bračni par, jedna jabuka koja je podeljena na polovine. Nas dvoje smo kao šipka i bubanj. Kad ustanemo ujutru, mi imamo neke jutarnje rituale - rekla je Zorica.

Svakog dana ogovaraju decu i kolege

- Prvo uz kafu ogovaramo decu, onda kada dođu unučići ogovaramo njih. Na kraju pređemo na kolege i ogovaramo i njih. Jedno jutro smo prvo ogovarali kolege i ja kažem "Pa nismo decu ogovarali, Zoko" - rekao je Kemiš i nasmejao sve.

"Svađamo se kao mala deca"

- Taj spoj pogleda onoga ko vam se dopadne ne garantuje da ćete ostati ceo život. Naše duše su rođene jedna za drugu. Kemiš i ja znamo da se posvađamo i te kako, naročito oko karata. On voli nepošteno da igra. Sad kad je bio moj rođendan znao je da ne zna ništa, seli smo i maštali zajedno kako putujemo svetom. Kao dva mala deteta, e takvi smo nas dvoje – izjavila je Brunclikova za „Exkluziv“ i dodala da su joj jako bitni datumi poput godišnjica i rođendana.

Inače, Zorica i Kemiš su nedavno proslavili 40 godina braka.

Kurir.rs

