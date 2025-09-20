Slušaj vest

Bračni par Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš su se osvrnuli na porodični život, koji mnoge godinama intrigira, pa su otkrili kako izgledaju njihovi dani.

Legendarna pevačica otkrila je da svakog dana imaju nezaobilazne rituale.

1/8 Vidi galeriju Zorica i Kemiš Foto: Boba Nikolić

- Na društvenim mrežama, ljudi zavide jedni drugima, ali ovo što mi imamo je retko. Porodica ne interesuje ljude, postala je nešto u šta se ne veruje. Mi smo jedan bračni par, jedna jabuka koja je podeljena na polovine. Nas dvoje smo kao šipka i bubanj. Kad ustanemo ujutru, mi imamo neke jutarnje rituale - rekla je Zorica.

Svakog dana ogovaraju decu i kolege

- Prvo uz kafu ogovaramo decu, onda kada dođu unučići ogovaramo njih. Na kraju pređemo na kolege i ogovaramo i njih. Jedno jutro smo prvo ogovarali kolege i ja kažem "Pa nismo decu ogovarali, Zoko" - rekao je Kemiš i nasmejao sve.

"Svađamo se kao mala deca"

- Taj spoj pogleda onoga ko vam se dopadne ne garantuje da ćete ostati ceo život. Naše duše su rođene jedna za drugu. Kemiš i ja znamo da se posvađamo i te kako, naročito oko karata. On voli nepošteno da igra. Sad kad je bio moj rođendan znao je da ne zna ništa, seli smo i maštali zajedno kako putujemo svetom. Kao dva mala deteta, e takvi smo nas dvoje – izjavila je Brunclikova za „Exkluziv“ i dodala da su joj jako bitni datumi poput godišnjica i rođendana.

Inače, Zorica i Kemiš su nedavno proslavili 40 godina braka.