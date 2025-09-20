Slušaj vest

Šabački vašar naširoko je poznat kao tradicionalna manifestacija gde se narod iz čitave zemlje rado skupi, veseli, jede, pije i uživa u muzici.

Ove godine zvezda večeri bio je Era Ojdanić, dobro poznat svima koji posećuju ovakav vid manifestacija.

Era Ojdanić na Šabačkom vašaru Foto: Kurir

Era se latio mikrofona i zapevao pod krcatim šatorom, a novčanice su ubrzo krenule da lete oko njega.

Naime, pevač se prvo izašao na binu i podigao sve prisutne na noge, a onda je i sišao među goste i popeo se na stolicu.

Novčanice od 5.000 i 2.000 su odmah krenule ka njegovim rukama, a on više nije imao kud sa njima, pa ih je čak stavljao oko glave.

Era Ojdanić zgrnuo pare na vašaru Izvor: Kurir

Jedan obožavatelj mu je čak i poklonio šešir koji je nosio na glavi, te ga je nakon para ukrasio i ovim modnim detaljem koji je Ojdanić rado prihvatio.

Kurir.rs

