ERA OJDANIĆ ZGRĆE LOVU NA VAŠARU Uzeo ozbiljnu lovu: Bakšiš mu stavljali oko glave, a poklonili mu i ovo! (VIDEO+FOTO)
Šabački vašar naširoko je poznat kao tradicionalna manifestacija gde se narod iz čitave zemlje rado skupi, veseli, jede, pije i uživa u muzici.
Ove godine zvezda večeri bio je Era Ojdanić, dobro poznat svima koji posećuju ovakav vid manifestacija.
Era se latio mikrofona i zapevao pod krcatim šatorom, a novčanice su ubrzo krenule da lete oko njega.
Naime, pevač se prvo izašao na binu i podigao sve prisutne na noge, a onda je i sišao među goste i popeo se na stolicu.
Novčanice od 5.000 i 2.000 su odmah krenule ka njegovim rukama, a on više nije imao kud sa njima, pa ih je čak stavljao oko glave.
Jedan obožavatelj mu je čak i poklonio šešir koji je nosio na glavi, te ga je nakon para ukrasio i ovim modnim detaljem koji je Ojdanić rado prihvatio.
Kurir.rs
