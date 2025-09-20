Slušaj vest

Na velikom otvaranju nove sezone muzičkog takmičenja “Zvezde Granda“, oživljena je uspomena na osnivača Granda i estradnog maga Sašu Popovića, koji nas je napustio pre više od šest meseci.

U njegovu čast finalisti prethodne sezone izveli su pesmu koja je postala simbol Popovićevog stvaralaštva “Rode će se opet vratiti“ a koju su svojevremeno snimili tadašnji finalisti Nemanja Stevanović Dušan Svilar, Milan Stanković i Milan Dinčić Dinča.

Njih dvadeset stajalo je na sceni i sa puno emocije izvelo ovu pesmu čiji je autor upravo pokojni Saša Popović. I dok su devojke blistale u dugačkim haljinama, muški deo ekipe poneo je crna odela, i na taj način svi su odali počast čoveku bez kog ne bi ni bilo “Zvezda Granda“.

– Sigurna sam da ovo što sledi ne može da vas ostavi ravnodušnima. Sledi pesma u čast našem Saši Popoviću- najavila je Ana Sević finaliste.

Dok su finalisti pevali stihove ove prelepe i u isto vreme tužne pesme, mnogi članovi žirija su se rasplakali.

Svih sedmoro ustali su sa svojih stolica za vreme izvođenja pesme, i već na prvim taktovima Ceca Ražnatović i Dara Bubarama prve su pustile suze zbog uspomene na Sašu.

Ni muški deo žirija nije krio suze, a naročito Dragan Kojić Keba kog je ova pesma slomila. U suzama su bile i Ana Bekuta i Snežana Đurišić, koje su od svih najduže poznavale, družile se i radile sa Popovićem.

Nakon što su izveli ovu pesmu, finaliste su stajaćim ovacijama i aplauzima, ali u tišini pozdravili svi članovi Granda, kao i publika u studiju.

–Bez emocija ovaj šou ne bi ni bio ono što jeste već decenijama, a zahvaljujući ovim divnim mladim ljudima ova Sašina pesma doineta je u divnom, novom izdanju. Dokazali ste zašto ste zvezde Granda i potvrdili da muzika leči- rekao je Milan Mitrović.

Kurir.rs/Grand

