Aca Ilić prepoznatljiv je po tome što nema skandala u karijeri, ali i po skladnom dugogodišnjem braku sa koleginicom Biljanom Jevtić.

Međutim, zbog jedne njegove nedavne izjave o kolegama sa estrade izgleda da će doći u sukob sa izvođačima mlađe generacije koji su se osetili prozvnim.

Žestok odgovor

Reper Đekson je na Instagramu prozvao Acu Ilića objavivši fotografiju uz poruku: "Bolje mišići nego brkovi".

Đekson odgovorio na izjavu Ace Ilića



Podsetimo, Aca je gostojući u podkastu "Priče između nota" izjavio:

- Skoro sam razmišljao, gledam ove nove pevače, pa to sve teretana, ruke pune mišića, majice uske hoće da popucaju, grudi nabijene, vrat... tetovaža ovde, tetovaža onde... Pa čekaj bre, ljudi vi hoćete da pevate? Vi hoćete da milujete nečiju dušu? A hoćete i da izgledate opasno. Pa ide li to?- rekao je i dodao:

Aca Ilić

- Zamisli Tomu Zdravkovića da je išao u teretanu! Zamisli Kvaku, Šabana Šaulića, pa ne. Zašto te tetovaže, nije mu dosta što je pevač, nego mora da bude i opasan pevač. Pričaš jedan predivan tekst koji kaže: "Ispod palme na obali mora rastaju se..." a mišići pucaju, tetovaže... Pa brate slatki, da li to ide? Ili sam ja samo staromodan čovek... - govorio je Aca Ilić i osvrnuo se na prošlost:

- Nekada je radio pravio hitove i davao ti popularnost. Televizija je davala samo lični pečat i prepoznatljivost, da ljudi znaju ko je ko, ali radio je bio sve - zaključio je Aca Ilić.

