Pevač Darko Lazić pre braka sa suprugom Katarinom Lazić, bio je u braku sa koleginicom Anom Sević sa kojom ima ćerku Lorenu.

Iako su se u jednom priodu, nakon razvoda, Darko i Ana našli pred sudom zbog neizmirenih alimentacija, oni su uspeli da izglade odnose i sada su u prijateljskim odnosima.

Sevićeva je nedavno govorila o razvodu, ali i onome što je došlo nakon toga, ističući da joj je ćerka Lorena bila motivacija da pregura sve probleme. Ipak, kao najteži momenat u životu Ana je izdvojila to kada je Lazić imao težak udes.

Ana Sević i Darko Lazić Foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić, Damir Dervišagić

- On učestvuje u Loreninom životu koliko on smatra da treba da učestvuje. Bilo je teško zaštitit je, ne u našoj kući, jer mi ne gledamo televiziju, niti se komentariše bilo šta. Hvala Bogu na podršci, kada je Darko imao udes vaspitačice su bile divne i izašle nam u susret, one su se potrudile da Lorena ne sazna šta se njemu desilo iako je cela Srbija brujala o tome. Saznala je o tek kasnije kada je izašao iz bolnice. Taj period je bio jako težak zato što sam ja pred njom glumila da sam nasmejana, a ustvari je bio jedan totalni pakao - ispričala je Sevićeva.

