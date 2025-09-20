Sevićeva je nedavno govorila o razvodu, ali i onome što je došlo nakon toga, ističući da joj je ćerka Lorena bila motivacija da pregura sve probleme. Ipak, kao najteži momenat u životu Ana je izdvojila to kada je Lazić imao težak udes.

- On učestvuje u Loreninom životu koliko on smatra da treba da učestvuje. Bilo je teško zaštitit je, ne u našoj kući, jer mi ne gledamo televiziju, niti se komentariše bilo šta. Hvala Bogu na podršci, kada je Darko imao udes vaspitačice su bile divne i izašle nam u susret, one su se potrudile da Lorena ne sazna šta se njemu desilo iako je cela Srbija brujala o tome. Saznala je o tek kasnije kada je izašao iz bolnice. Taj period je bio jako težak zato što sam ja pred njom glumila da sam nasmejana, a ustvari je bio jedan totalni pakao - ispričala je Sevićeva.