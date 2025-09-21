Živi u udžerici bez struje i vode

- Posle takmičenja nisam pevala jer me niko nije zvao, a i kada su me zvali, to je bilo da bi mi uzeli novac. Pevam celu noć, dobijem bakšiš 300-400 evra, a bend mi da samo 1.000 dinara. Onda sam shvatila da je bolje da radim na njivi. To je sezonski posao. Zimi živim od socijalne pomoći. Imam zamrzivač, pa ga koliko mogu napunim i onda zimi to jedem i čekam. Radi se puno, ali moram da zaradim za hleb. Svakog dana pešačim dva kilometra do kombija koji me vozi do tamo i isto toliko kad se vraćam, a tamo sam osam sati na nogama. Kad me izdaju noge, stopiram, nekad me neko poveze, nekad ne. Kada uzmem novac, ne znam kome pre da kupim da jede, sebi ili kucama i macama koje sam udomila. Nekad donesem nešto kući, a nekad nemamo ništa, ali dobro, nismo gladni. Osim njih, nikoga nemam i za njih i kopam i radim, ne mogu da dozvolim da cvile od gladi - ispričala je za Kurir novinarki Ani Sabotinovskoj, a celu njenu ispovest pročitajte OVDE!