TEŠKA ŽIVOTNA PRIČA SNEŽANE PAVLOVIĆ STIGLA I DO GRANDA! Živi u udžerici bez struje i vode, živi od nadnice i socijalne pomoći... MOŽDA IMA NADE?!
Tešku životnu priču pevačice Snežane Pavlović prokomentarisala je voditeljka emisije "Nikad nije kasno" Dragana Katić.
Pet godina javnost o Snežani Pavlović koja se takmičila u ''Nikad nije kasno'' ništa nije znala. Međutim, sve se promenilo kada je na društvenim mrežama osvanuo snimak na kojem sedeći na travi ispred plastenika peva pesmu Zorice Brunclik "Sve je ljubav''.
Mnogi komentari upravo su se ticali ovog muzičkog takmičenja, a korisnici društvenih mreža apelovali su na "Grand" da joj ponovo pruže šansu.
Dragana Katić, voditeljka ove popularne muzičke emisije, nedavno je prokomentarisala slučaj Snežane Pavlović, ističući da je uverena da će zaboravljena pevačica iz Stare Pazove, sa tužnom životnom pričom, uskoro dobiti i neki angažman.
- Njena priča me je ganula. Nadam se da će, zahvaljujući medijima, naći svoj put. Verujem da će doći i do nekog angažmana - rekla je Katićeva.
Živi u udžerici bez struje i vode
Snežana je 2019. zasijala na Grandovoj sceni i mnoge očarala svojim glasom, ali po završetku šoua vratila se svom životu daleko od reflektora pozornice.
- Posle takmičenja nisam pevala jer me niko nije zvao, a i kada su me zvali, to je bilo da bi mi uzeli novac. Pevam celu noć, dobijem bakšiš 300-400 evra, a bend mi da samo 1.000 dinara. Onda sam shvatila da je bolje da radim na njivi. To je sezonski posao. Zimi živim od socijalne pomoći. Imam zamrzivač, pa ga koliko mogu napunim i onda zimi to jedem i čekam. Radi se puno, ali moram da zaradim za hleb. Svakog dana pešačim dva kilometra do kombija koji me vozi do tamo i isto toliko kad se vraćam, a tamo sam osam sati na nogama. Kad me izdaju noge, stopiram, nekad me neko poveze, nekad ne. Kada uzmem novac, ne znam kome pre da kupim da jede, sebi ili kucama i macama koje sam udomila. Nekad donesem nešto kući, a nekad nemamo ništa, ali dobro, nismo gladni. Osim njih, nikoga nemam i za njih i kopam i radim, ne mogu da dozvolim da cvile od gladi - ispričala je za Kurir novinarki Ani Sabotinovskoj, a celu njenu ispovest pročitajte OVDE!
kurir.rs/Scena/Blic