Lena Marinković, ćerka Goce Tržan, koja je nedavno napunila 18. rođendan, nakon porodične proslave, godišnjice braka njene majke Goce i očuha Raše, izašla je u noćni i izlazak.

Lena je na društvenim mrežama pokazala kako uživa sa drugaricom, a sredila se besprekorno - za noćni izlazak obukla je u korset, pantalone i sako.

Lena Marinković sa drugaricom u noćnom provodu Foto: Pritnscreen/Instagram

Nije u kontaktu sa ocem Ivanom Marinkovićem

Podsetimo, Ivan Marinković je govorio o odnosu sa sinom Željkom kojeg ima sa Miljanom Kulić kao i ćerkom Lenom.

- Sa Miljanom se ne čujem, jer ume da lupeta svašta, ja više nemam živaca da igram toplo-hladno sa njom. Pokušavam da budemo bu normalnim odnosima. Sa njom je to teško, probaću opet da to bude bez ikakvih tenzija, da nam prioritet bude moj odnos sa Željkom. Da se Miljana tu puno ne meša, da mi ne daje neke savete, jer stvari stoje kako stoje. Bilo je sve u najboljem redu, ja prvi nisam počeo medijska prepucavanja. Mariji sam objasnio da bez svog dinara idem negde. Neću nikome da dugujem ništa. Hoću detetu da platim sve što treba. Sad pitam Mariju šta Željku da kupim. Ne bežim od očinske odgovornosti. Sad mu je najpotrebnije to za školu, da se izaberu stvari - rekao je on za Blic, pa se osvrnuo i na kontakt sa ćerkom.