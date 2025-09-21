ĆERKA GOCE POSLE SLAVLJA U KUĆI OTIŠLA U NOĆNI PROVOD! Lena se skockala i evo ko joj pravi društvo (FOTO)
Lena Marinković, ćerka Goce Tržan, koja je nedavno napunila 18. rođendan, nakon porodične proslave, godišnjice braka njene majke Goce i očuha Raše, izašla je u noćni i izlazak.
Lena je na društvenim mrežama pokazala kako uživa sa drugaricom, a sredila se besprekorno - za noćni izlazak obukla je u korset, pantalone i sako.
Nije u kontaktu sa ocem Ivanom Marinkovićem
Podsetimo, Ivan Marinković je govorio o odnosu sa sinom Željkom kojeg ima sa Miljanom Kulić kao i ćerkom Lenom.
- Sa Miljanom se ne čujem, jer ume da lupeta svašta, ja više nemam živaca da igram toplo-hladno sa njom. Pokušavam da budemo bu normalnim odnosima. Sa njom je to teško, probaću opet da to bude bez ikakvih tenzija, da nam prioritet bude moj odnos sa Željkom. Da se Miljana tu puno ne meša, da mi ne daje neke savete, jer stvari stoje kako stoje. Bilo je sve u najboljem redu, ja prvi nisam počeo medijska prepucavanja. Mariji sam objasnio da bez svog dinara idem negde. Neću nikome da dugujem ništa. Hoću detetu da platim sve što treba. Sad pitam Mariju šta Željku da kupim. Ne bežim od očinske odgovornosti. Sad mu je najpotrebnije to za školu, da se izaberu stvari - rekao je on za Blic, pa se osvrnuo i na kontakt sa ćerkom.
- Ja sam više puta pokušao da kontaktiram sa Lenom, mi kontaktirali jesmo do prošle godine preko poruka. Napunila je 18 godina, ne vidim da bi ona sad neki stav promenila. Najlakše je meni da je pozovem ili pošaljem poruku i onda kažu ljudi, pa evo dobro pokušao si. Pokušao sam ja više puta. Poslednji odgovori su bili, bilo je dugo dopisivanje i prebacivanje nekih stvari. Verujem da u tome ima višegodišnjeg udela njene majke urodio plodom. Ja sam pred Bogom čist kada je ona u pitanju. Svaki dan razmišljam o tome.