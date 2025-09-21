Slušaj vest

Muzičko takmičenje "Zvezde Granda" počelo je sinoć, a gledaoci su imali prilike da upoznaju prvu grupu pevača i pevačica, kao i stručni žiri u izmenjenom sastavu. Miligrama, publika će se družiti i sa Darom Bubamarom i Draganom Kojićem Kebom.

Gledaocima i takmičarima su se sinoć obratili voditelj Voja Nedeljković i direktor Grand produkcije Goran Šljivić, koji će od sada pa na dalje sedeti pored Voje tokom svih emisija. Dvojac koji će u devetnaestoj po redu sezoni predstavljati glas produkcije, objasnio je nova pravila za kandidate u prvom krugu, ali i za žiri, pa će tako za razliku od prethodnih sezona prva izmena biti ukidanje paravana.

– Nema više ni paravana između članova žirija, ali ni zida ispred njih, tako da će odmah moći da vide kandidate, da čuju i daju svoje ocene – rekao je Voja.

Za kandidate neće biti toliko drastičnih promena, i situacija za brojem osvojenih glasova ostaje manje više ista, dok će sitne izmene ipak biti surovije nego inače.

1/5 Vidi galeriju Zvezde Granda 19. sezona Foto: Boba Nikolić

– Kandidatu se osvojenih nula glasova se zahvaljujemo, on napušta takmičenje, sa osvojenim jednim ili dva glasa takođe odlazi kući, s tim što ako neko ima dva glasa, Goran Šljivić i ja imamo pravo da dodamo naš glas, i time omegućimo kandidatu odlazak u baraž, a i ne moramo – objasnio je voditelj.

- Ukoliko kandidat osvoji tri, četriri, pet ili šest glasova, takođe odlazi u baraž, a samo onaj koji dobije svih sedam glasova bira mentora sebi i ide direktno dalje.

Direktor produkcije Goran Šljivić nadovezao se na Voju i dodao da on i Nedeljković kao deo produkcije imaju pravo da dodaju sedmi glas nekom učesniku na već osvojenih šest glasova, i na taj način mu omoguće direktan prolazak.

- Osim stalnih članova žirija, kandidat za mentora može odabrati i produkciju, imamo tim vrhunskih ljudi kao što su Danijel Jovanović, Mikica Gačić, Vladan Stojković, Darko Tomić, naša PR Vesna Milanović i tako dalje. Sve ostale kandidate koji prođu iz baraža u drugi krug, produkcija će obavestiti o mentoru koji će im biti dodeljen, jer žiri neće biti prisutan- bile su reči Gorana Šljivića.