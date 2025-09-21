Slušaj vest

Mrčajevci su sinoć disali kao jedan. U selu od tek 2.700 duša, zvezda ovogodišnje Kupusijade, Dragana Mirković, okupila je 30.000 ljudi – 11 puta više od broja meštana. Bio je to prizor koji prevazilazi okvire običnog koncerta, trenutak u kojem muzika postaje svetkovina, a estrada pravo narodnog okupljanja.

Spektakl je trajao puna tri sata. Dragana je, kao i bezbroj puta ranije, pokazala da njena bliskost s publikom nije samo legenda – sišla je među ljude, zagrlila ih pesmom i izazvala pravi haos oduševljenja. Upalile su se čak i baklje, pretvarajući noć u vatreni sjaj, dok su stari i novi hitovi odzvanjali: od večnih balada koje diraju srce do brzih ritmova koji podižu masu na noge.

Foto: Privatna arhiva

Ovo nije bio samo koncert – bio je to trenutak za pamćenje, kraj jednog leta i kruna jedne turneje. Dragana je ovim nastupom nadmašila sopstveni rekord i još jednom pokazala da njena muzika nije samo zabava, već i snaga koja okuplja, povezuje i inspiriše.

Foto: Privatna arhiva

Već u subotu, 27. septembra, Dragana otvara jesenji deo turneje grandioznim spektaklom u olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu. Ako je leto završilo ovako veličanstveno, tek ostaje da vidimo šta jesen donosi.