Slušaj vest

Mrčajevci su sinoć disali kao jedan. U selu od tek 2.700 duša, zvezda ovogodišnje Kupusijade, Dragana Mirković, okupila je 30.000 ljudi – 11 puta više od broja meštana. Bio je to prizor koji prevazilazi okvire običnog koncerta, trenutak u kojem muzika postaje svetkovina, a estrada pravo narodnog okupljanja.

Spektakl je trajao puna tri sata. Dragana je, kao i bezbroj puta ranije, pokazala da njena bliskost s publikom nije samo legenda – sišla je među ljude, zagrlila ih pesmom i izazvala pravi haos oduševljenja. Upalile su se čak i baklje, pretvarajući noć u vatreni sjaj, dok su stari i novi hitovi odzvanjali: od večnih balada koje diraju srce do brzih ritmova koji podižu masu na noge.

image1.jpeg
Foto: Privatna arhiva

Ovo nije bio samo koncert – bio je to trenutak za pamćenje, kraj jednog leta i kruna jedne turneje. Dragana je ovim nastupom nadmašila sopstveni rekord i još jednom pokazala da njena muzika nije samo zabava, već i snaga koja okuplja, povezuje i inspiriše.

image2.jpeg
Foto: Privatna arhiva

Već u subotu, 27. septembra, Dragana otvara jesenji deo turneje grandioznim spektaklom u olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu. Ako je leto završilo ovako veličanstveno, tek ostaje da vidimo šta jesen donosi.

Rekord za kraj leta: Dragana Mirković u Mrčajevcima okupila 30 hiljada ljudi! Izvor: Privatna arhiva

Ne propustiteStarsDRAGANA MIRKOVIĆ OBORILA JOŠ JEDAN REKORD! Balkanska muzička zvezda estradi zadala domaći zadatak u Plužinama! Ni igla nije imala gde da padne
Dragana Mirković.jpg
StarsJOŠ NIKO NIJE OBORIO NJEN REKORD! Dragana Mirković PRVA u regionu snimila spot kakav dotad nije viđen, a dala brdo love za to (FOTO)
dragan.jpg
StarsČIJI SU INICIJALI? Dragana Mirković najavila novu pesmu pa izazvala haos na mrežama
image0 (2).jpg
StarsDRAGANA MIRKOVIĆ RAME UZ RAME SA PRINCEM ABDULAHOM BIN SADOM! I vizionar plave krvi pridružio se balkanskoj divi u svetskom humanitarnom projektu: Evo detalja
dragana.jpg