"NEĆU DA MI BUDEŠ MENTOR, TI NISI PEVAČ" Kandidat odbio da mu Desingerica bude mentor, ponizio ga pred svima! Reakcija JK neprocenjiva! HAOS U EMISIJI!
Kristijan Stanišić, zvezda Tiktoka, napravo je pravu pometnju u Pinkovim zvezdama. Naime, kandidat nije dobio nijedan glas, a opšti haos nastao je kada je i pored, možda, dobre Desingericine volje da mu ipak da glas i bude mu mentor, on odbio saradnju sa treperom. Usledili su i komentari žirija i žestoko prepucavanje između Jelene i Desingerice.
- Hajde budi iz blokova, daj mu glas - rekao je Bosanac.
- Hajde, šta si se stisnuo - rekla je Bojana.
- Dragomire, nemoj, imam Bosanca, ne želim da mi budeš mentor, neka ispadnem iz takmičenja - rekao je Kristijan.
- Čekaj, da li sam razumela - da si mu upravo rekao da ne želiš da ti bude mentor i da ispadneš iz takmičenja - pitala je Karleuša i prasnula je u smeh.
- Da - rekao je Kristijan.
- Bravo, kralju, pa to je stav, bre - rekla je Karleuša.
- Dragomire, ti ne znaš da pevaš, hajde da pevamo ti i ja Tozovca akapela - rekao je Kristijan.
- Idete jedno uz drugo, volim te, isti ste - rekao je Desingerica.
- Imaš energiju, a za mene nisi pevač iskreno - rekao je Kristijan.
- Nisam pevač?! Pa nisam, ja sam ti tata, ja te stvorio - rekao je Desingerica.
- Od ovog momenta je on veća zvezda od tebe, putuj ka blokovima - rekla je Karleuša.