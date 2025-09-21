Slušaj vest

Kristijan Stanišić, zvezda Tiktoka, napravo je pravu pometnju u Pinkovim zvezdama. Naime, kandidat nije dobio nijedan glas, a opšti haos nastao je kada je i pored, možda, dobre Desingericine volje da mu ipak da glas i bude mu mentor, on odbio saradnju sa treperom. Usledili su i komentari žirija i žestoko prepucavanje između Jelene i Desingerice.

- Hajde budi iz blokova, daj mu glas - rekao je Bosanac.

- Hajde, šta si se stisnuo - rekla je Bojana.

- Dragomire, nemoj, imam Bosanca, ne želim da mi budeš mentor, neka ispadnem iz takmičenja - rekao je Kristijan.

- Čekaj, da li sam razumela - da si mu upravo rekao da ne želiš da ti bude mentor i da ispadneš iz takmičenja - pitala je Karleuša i prasnula je u smeh.

- Da - rekao je Kristijan.

- Bravo, kralju, pa to je stav, bre - rekla je Karleuša.

- Dragomire, ti ne znaš da pevaš, hajde da pevamo ti i ja Tozovca akapela - rekao je Kristijan.

- Idete jedno uz drugo, volim te, isti ste - rekao je Desingerica.

- Imaš energiju, a za mene nisi pevač iskreno - rekao je Kristijan.

- Nisam pevač?! Pa nisam, ja sam ti tata, ja te stvorio - rekao je Desingerica.