Mina i Ognjen Amidžić su prošle godine dobili sina Peruna, a ubrzo nakon njenog porođaja uselili su se u nekretninu voditelja na Dorćolu koju su renovirali po svojoj meri i ukusu.

Kako su pisali domaći mediji, za renoviranje i opremanje stana voditeljski par je iskreširao oko 100.000 evra, a sada uživaju u rezultatima truda.

Luksuz

Mina je aktivna na društvenim mrežama i redovno svojim pratiocima pokazuje emotivne i porodične trenutke, a nekoliko puta je javnost imala prilike da zaviri u njihovu oazu mira u srcu Beograda.

U stanu dominiraju svetle boje i drveni materijali, a plafon i svetla su urađena "po poslednjoj modi".

Nasred sobe je ogromni moderni sto čija se nijansa slaže sa ostatkom dnevne sobe, a bračni par može da uživa i u gledanju gotovo "kućnog bioskopa".

Ljubav na prvi pogled

Podsetimo, Ognjen je nedavno govorio o svojoj supruzi i početku ljubavi.

- Ona je počela da radi kod mene, zvala me je moja kuma i drugarica i rekla mi je da ima jedna devojka koja je fantastična u svakom smislu. Imala je ponude sa nekoliko strana da radi, tako smo se upoznali. Mina me je zaista oduševila, jako brzo misli. Rekao sam i kada je došla da radi da mi nemamo puno novih lica koji rade kod nas, a koji imaju takve vrste fora i koje brzo misle – rekao je Ognjen i dodao:

- Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako kako ona izgleda. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista video ženu koja tako lepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha.

Stiže devojčica

Nedavno je odjeknula vest da je Ognjenova Mina već u šestom mesecu trudnoće i da će porodica Amidžić uskoro biti bogatija za jednu devojčicu.

