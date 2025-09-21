Slušaj vest

Glumac i voditelj Saša Joksimović progovorio je o privatnom životu, karijeri, ali i porodičnim odnosima.

Joksimović je otkrio kako se slaže sa rođenim bratom Željkom Joksimovićem.

Odnos sa bratom

S obzirom na to da iza sebe ima uspeh i karijeru, otkrio je koliko mu je smetalo stalno povezivanje sa rođenim bratom Željkom.

- Poslednjih deset godina sam dobio svoje ime napokon i sve manje se koristi ta poštapalica brat Željka Joksimovića. U početku mi je veoma smetalo, a posle sam oguglao - rekao je Saša za Hype i priznao da je često imao pomoć brata:

Foto: Damir Dervišagić

- Puno puta u životu mi je Željko pomogao kako ne, što se tiče glume igrao sam u dva filma koje producirao, a ostalo ne, sam sam se borio. Možda je jednom dva puta u životu iskoristio svoj kredibilitet da mi pomogne, želeo je da se borim sam, kao što se i on borio.

1/12 Vidi galeriju Saša Joksimović Foto: Promo, Printscreen/Prva

"Možda se Željko naljuti"

Saša je priznao i u kakvom odnosu je sa Jovanom Joksimović, suprugom svog brata.

- Sa Jovanom sam uvek bio dobar, nikad se nismo intimizarali. Ovo moram da kažem iako će se Željko možda naljutiti. Bio je jedan trenutak kada je on imao krizu u vezi sa njom i kada je patio, a i ona verovatno i onda sam mu ja dosta pomogao i bio uz njega. I onda su se pomirili i ja sam mu rekao da to nikad ne zaboravi i nije nikada. Dakle moj brat je sjajan brat, a što se tiče snajke u jako dobrim smo odnosima, ali nismo se mnogo ni viđali - govorio je Saša za Hype.

Saša Joksimović o vaspitanju sina: