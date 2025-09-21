Slušaj vest

Glumac i voditelj Saša Joksimović progovorio je o privatnom životu, karijeri, ali i porodičnim odnosima.

Joksimović je otkrio kako se slaže sa rođenim bratom Željkom Joksimovićem.

Odnos sa bratom

S obzirom na to da iza sebe ima uspeh i karijeru, otkrio je koliko mu je smetalo stalno povezivanje sa rođenim bratom Željkom.

 - Poslednjih deset godina sam dobio svoje ime napokon i sve manje se koristi ta poštapalica brat Željka Joksimovića. U početku mi je veoma smetalo, a posle sam oguglao - rekao je Saša za Hype i priznao da je često imao pomoć brata:

sasa-zeljko-joksimovic.jpg
Foto: Damir Dervišagić

- Puno puta u životu mi je Željko pomogao kako ne, što se tiče glume igrao sam u dva filma koje producirao, a ostalo ne, sam sam se borio. Možda je jednom dva puta u životu iskoristio svoj kredibilitet da mi pomogne, želeo je da se borim sam, kao što se i on borio.

Saša Joksimović Foto: Promo, Printscreen/Prva

"Možda se Željko naljuti"

Saša  je priznao i u kakvom odnosu je sa Jovanom Joksimović, suprugom svog brata.

- Sa Jovanom sam uvek bio dobar, nikad se nismo intimizarali. Ovo moram da kažem iako će se Željko možda naljutiti. Bio je jedan trenutak kada je on imao krizu u vezi sa njom i kada je patio, a i ona verovatno i onda sam mu ja dosta pomogao i bio uz njega. I onda su se pomirili i ja sam mu rekao da to nikad ne zaboravi i nije nikada. Dakle moj brat je sjajan brat, a što se tiče snajke u jako dobrim smo odnosima, ali nismo se mnogo ni viđali - govorio je Saša za Hype.

Ne propustiteStarsOVE JAVNE LIČNOSTI NISU U DOBRIM ODNOSIMA S NAJROĐENIJIMA: Da bi neko bio član porodice, mora to da zasluži! Evo zbog čega ne pričaju
Untitled-1.jpg
StarsĆERKA ŽELJKA JOKSIMOVIĆA NA MIKONOSU ZAPALIO MREŽE! Mina proslavila rođendan, a ovako uživa na luksuznom putovanju (FOTO)
Mina Joksimovića na Mikonosu
StarsPET NAJVEĆIH ŠMEKERA SRPSKE ESTRADE PO MIŠLJENJU VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Mirna, ali moćna pojava, neodoljiv stav i misterija, a evo ko je veteran šarma
1111.jpg
StarsZAVIRITE NA ČAROBNO IMANJE JOKSIMOVIĆA! Zeleno prostranstvo nadomak Uba, ovde je odrastao njihov otac, kuća u koju se rado vraćaju
collage.jpg

 Saša Joksimović o vaspitanju sina:

TRUDIM SE DA SINU USADIM TRADICIONALNE VREDNOSTI! Saša Joksimović progovorio o porodici i otkrio kako vaspitava sina Izvor: Kurir televizija