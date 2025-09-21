NATAŠA NINKOVIĆ I NINA BADRIĆ U MANASTIRU OSTROG! Srpkinja i Hrvatica posetile veliku pravoslavnu svetinju: Osmeh im ne silazi sa usta, fotke govore sve
Nataša Ninković posetila je veliku srpsku svetinju - manastir Ostrog i to u društvu prijateljice Nine Badrić.
Glumica je na svom Instagram profilu podelila fotografiju freske Svete Trojice iz Gornjeg manastira, a kako se može videti, one su bile vrlo raspoložene i nasmejane.
I Nataša i Nina su se obukle primereno, kako i dolikuje odlasku u manastir, a lepi komentari su se samo nizali jedan za drugim.
Sa njima u društvu bio je i prijatelj, a hrvatskoj pevačici nije smetao veliki broj hodočasnika, pa je pozirala i sama na stepenicama koje vode ka crkvi gde se nalaze mošti Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost.
Spas našla u veri
Podsetimo, jednom prilikom pevačica je priča o veri. Kako je istakla, molitva joj mnogo pomaže da ostane jaka, pribrana i srećna osoba.
Vera joj je, objašnjava, dala jedan duhovni mir i naučila je beskompromisnom davanju.
- Možda je to čak pronašlo i mene pre nešto više od 10 godina, kada te više svet kao takav ne može zadovoljiti maksimalno. Uvek fali onaj jedan mali deo gde kažeš: "Okej, ali nešto nije potpuno". Jednostavno ja kao čovek se lakše nosim uz nekoga ko mi stoji za leđima - govorila je Nina.
Kurir.rs
Nina Badrić za Kurir televiziju: