Nataša Ninković posetila je veliku srpsku svetinju - manastir Ostrog i to u društvu prijateljice Nine Badrić.

Glumica je na svom Instagram profilu podelila fotografiju freske Svete Trojice iz Gornjeg manastira, a kako se može videti, one su bile vrlo raspoložene i nasmejane.

Nina Badrić na Ostrogu  Foto: Pritnscreen/Instagram

I Nataša i Nina su se obukle primereno, kako i dolikuje odlasku u manastir, a lepi komentari su se samo nizali jedan za drugim.

Sa njima u društvu bio je i prijatelj, a hrvatskoj pevačici nije smetao veliki broj hodočasnika, pa je pozirala i sama na stepenicama koje vode ka crkvi gde se nalaze mošti Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost.

Nina Badrić posetila Ostrog, veliku srpsku svetinju Izvor: Instagram

Spas našla u veri

Podsetimo, jednom prilikom pevačica je priča o veri. Kako je istakla, molitva joj mnogo pomaže da ostane jaka, pribrana i srećna osoba.

Vera joj je, objašnjava, dala jedan duhovni mir i naučila je beskompromisnom davanju.

- Možda je to čak pronašlo i mene pre nešto više od 10 godina, kada te više svet kao takav ne može zadovoljiti maksimalno. Uvek fali onaj jedan mali deo gde kažeš: "Okej, ali nešto nije potpuno". Jednostavno ja kao čovek se lakše nosim uz nekoga ko mi stoji za leđima - govorila je Nina.

Kurir.rs

