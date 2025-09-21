Slušaj vest

Voditeljka i pevačica Kristina Kija Kockar oglasila se za Informer iz Antalije, područja u Turskoj koje su ovih dana zahvatili stravični požari. Kako navodi, u trenutku kada su prve vesti o vatrenoj stihiji odjeknule poput bombe, odmah je otputovala u Antaliju, gde godinama poseduje stan.

Kija je otkrila kroz kakvu je agoniju prošla dok je sa prozora posmatrala kako se požar širi.

- Naša zgrada, na sreću, nije bila evakuisana. Prema informacijama koje sam čula, požar je namerno podmetnut, jer ih je bilo na više nepovezanih mesta. Mislim da je jedan čovek uhapšen, navodno 25-godišnji mladić, koji je uhvaćen na delu. Vatra je bila zastrašujuće blizu moje zgrade, osećala sam dim i toplotu, ali sada je sve, hvala Bogu, kao da se ništa nije dogodilo. Ipak, bilo je jezivo. Celo jedno selo je nestalo u plamenu - ispričala je Kija.

1/5 Vidi galeriju Požari u Antaliji Foto: Printscreen/X