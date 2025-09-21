Slušaj vest

Nemanja Nikolić iz Pejkovca predstavio se publici i žiriju Zvezda Granda pesmama "Med i slatko grožđe" i "Tri u jednoj". Za svoj nastup dobio je tri glasa "da" i priliku da se izbori za mesto u takmičenju kroz baraž.

Nakon nastupa, Ceca se odmah obratila takmičaru i upitala ga da li je iz Pejkovca pored Žitorađe, na šta je on potvrdno odgovorio.

Školski drug Svetlane Cece Ražnatović Foto: Printscreen

- Ja bih potpuno drugačije sa tobom postavila te pesme, ti imaš glas i triler, imaš osnovu sa kojom može da se radi. Imaš lepu boju, zdravo grlo i dala sam ti glas od srca, ali da ima malko više da se radi. Mnogo mi je da si iz mog kraja - poručila mu je Ceca, a na Vojino pitanje da li neko iz porodice poznaje možda Cecu, Nemanja je odgovorio otac koji je bio u sobi emocija.

Gospodin se iz bekstejdža predstavio i podsetio Cecu da su išli zajedno u školu.

- Nikolić Goran, išli smo u isto odeljenje u srednjoj. Ceca je bila bolji đak - obratio se Goran.