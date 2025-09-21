Slušaj vest

Sandra Drašković, poznatija kao Sani Armani, bila je jedna od najpopularnijih voditeljki televizije Pink u prošloj deceniji. Radila je za "ružičastu" televiziju mnoge emisije, ali poslednjih godina je ne gledamo na malim ekranima.

Žarila i palila

Ovu atraktivnu plavušu sigurno pamtite kao voditeljku "City cluba", a u jednom periodu je vodila i svoju autorsku emisiju "Sanimetar" i još mnoge druge.

Pojavila se u spotu Cece Ražnatović "Crveno", a bila je u braku sa fudbalerom Nikolom Lazetićem, sa kojim ima sina Luku.

Sandra je 2009. godine učestvovala u VIP izdanju "Velikog brata". Zbog raznih estetskih intervencija kojima se podvrgla mnogi su je upoređivali sa kolegom Goranom Stojićevićem Karamelom.

U Americi se bavi produkcijom

Nedavno je bivša voditeljka govorila o životu u Americi.

– Malo se zna o tome da sam diplomirala produkciju, kojom se i bavim već dugi niz godina. Nakon emisija na kojima sam radila kao autor, novinar-voditelj i producent, ostala sam u svetu zabave, ali iza kamera. Los Anđeles je grad koji je najpoznatiji po holivudskoj industriji. Radeći na jednoj seriji, ukazala mi se prilika da se preselim, a osim toga, deo moje porodice živi tamo. Svaki početak je težak. Nova sredina, drugačija pravila kao i celokupan način života. Nije mi bilo lako da ostavim sve u Srbiji, ali prilagodila sam se nakon određenog vremena i, biću iskrena, sada Los Anđeles smatram svojim domom.

S Nikolom Lazetićem imaš sina Luku

Sani je otkrila i u kakvim je odnosima sa bivšim mužem.

- U dobrim smo odnosima, dok se ne čujemo. Kada vidim Nikolin broj telefona na ekranu, nije mi dobro. U slučajevima u vezi s Lukom koji zahtevaju pažnju oba roditelja smo komunicirali, a s obzirom na to da je Luka već momak, više nema potrebe za tim. Ne znam zbog čega mediji potenciraju priču o odnosu između nas dvoje kad je već 20 godina prošlo od odnosa.

