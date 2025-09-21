Slušaj vest

Sandra Drašković, poznatija kao Sani Armani, bila je jedna od najpopularnijih voditeljki televizije Pink u prošloj deceniji. Radila je za "ružičastu" televiziju mnoge emisije, ali poslednjih godina je ne gledamo na malim ekranima.

Žarila i palila

Ovu atraktivnu plavušu sigurno pamtite kao voditeljku "City cluba", a u jednom periodu je vodila i svoju autorsku emisiju "Sanimetar" i još mnoge druge.

Pojavila se u spotu Cece Ražnatović "Crveno", a bila je u braku sa fudbalerom Nikolom Lazetićem, sa kojim ima sina Luku.

Sani Armani nekad i sad Foto: Printscreen, Youtube

Sandra je 2009. godine učestvovala u VIP izdanju "Velikog brata". Zbog raznih estetskih intervencija kojima se podvrgla mnogi su je upoređivali sa kolegom Goranom Stojićevićem Karamelom.

U Americi se bavi produkcijom

Nedavno je bivša voditeljka govorila o životu u Americi.
– Malo se zna o tome da sam diplomirala produkciju, kojom se i bavim već dugi niz godina. Nakon emisija na kojima sam radila kao autor, novinar-voditelj i producent, ostala sam u svetu zabave, ali iza kamera. Los Anđeles je grad koji je najpoznatiji po holivudskoj industriji. Radeći na jednoj seriji, ukazala mi se prilika da se preselim, a osim toga, deo moje porodice živi tamo. Svaki početak je težak. Nova sredina, drugačija pravila kao i celokupan način života. Nije mi bilo lako da ostavim sve u Srbiji, ali prilagodila sam se nakon određenog vremena i, biću iskrena, sada Los Anđeles smatram svojim domom.

Nikola Lazetić Foto: Printscreen/Instagram, Zorana Jevtić, Nenad Kostić, Fudbalski Savez Srbije

S Nikolom Lazetićem imaš sina Luku

Sani je otkrila i u kakvim je odnosima sa bivšim mužem.

- U dobrim smo odnosima, dok se ne čujemo. Kada vidim Nikolin broj telefona na ekranu, nije mi dobro. U slučajevima u vezi s Lukom koji zahtevaju pažnju oba roditelja smo komunicirali, a s obzirom na to da je Luka već momak, više nema potrebe za tim. Ne znam zbog čega mediji potenciraju priču o odnosu između nas dvoje kad je već 20 godina prošlo od odnosa.

Ne propustiteStarsOTAC NIJE ŽELEO DA MU SE SIN OŽENI BIVŠOM ŽENOM FUDBALERA: Danas je u srećnom braku sa Marijom Kilibardom, a nekada je voleo ovu poznatu lepoticu
marija-kilibarda.jpg
Stars"S BIVŠIM MUŽEM SAM SUPER, DOK SE NE ČUJEMO" Sani Armani o životu u Americi i odnosu sa Lazetićem! Ovo kaže o holivudskim zvezdama!
screenshot-20240514-232726.jpg
StarsDRAMA! SANI ARMANI BEŽALA OD POŽARA U LOS ANĐELESU: Vetar je raznosio vatru, ponela sam samo ono najpotrebnije! Voditeljka otkrila užasne detalje
x EPA Allison Dinner copy.jpg
Stars"ČEKALA SAM TRAMVAJ, PRIŠAO MI ČOVEK S MASNICOM NA OKU" Karijera srpske manekenke kao holivudski film, susret na stanici presudan, a onda se udala za fudbalera
sandra-draskovic-sani-armani-foto-zorana-jevtic-3.jpg

 Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde:

STARS EP548 Izvor: kurir tv