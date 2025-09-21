Slušaj vest

Stiven Sigal nedavno je stigao u srpsku prestonicu zbog snimanja akcionog trilera "Order of the Dragon".

Suzana u društvu planetarno popularnog glumca

Suzana Mančić glumca je srela na jednom gradskom događaju, a na svom Instagram profilu objavila je i prvu zajedničku fotografiju sa planetarno popularnim glumcem.

Voditeljka je ispod objave i otkrila kako je nastala uspomena, te je napisala:

Suzana Mančić sa Stiven Sigalom Foto: Instagram

- Dobro veče, mogu li da se slikam sa vama? Hvala puno.

Komentari ispod fotografije su se samo nizali.

"Prelepo", "Prirodnije je da je on tražio slikanje", "Zauvek ću pamtiti anegdotu sa slikanja", "Baš je lep Stiven" i mnogi drugi.

Važila za najlepšu ženu bivše Juge

Voditeljku Suzanu Mančić pojedinci i danas nazivaju "Loto devojkom", kako je veliku slavu stekla upravo u okviru ove igre na sreću.

Važila je za jednu od najlepših žena bivše Jugoslavije, a pojavljivala se i u raznim filmovima i serijama. Takođe se bavila i muzikom, te su je mnogi zavoleli i kao pevačicu. Mnogi muškarci su ludeli za njom, a jedan od njih je bio i pevač Halid Bešlić.

Pevač ludeo za njom

U intervjuu koji je davno dao čuveni tekstopisac Nazif Gljiva, otkrio je da je Bešlić tokom 80-ih godina bio ludo zaljubljen u Suzanu.

- Njihov susret u Rijeci bio je pun strasti. Halid i Suzana sedeli su zagrljeni na rivi, uživajući u svojoj ljubavi. Taj trenutak inspirisao je Gljivu da napiše pesmu posvećenu njihovoj vezi, pod nazivom "Gitara i čaša vina". Iako pesma nikada nije snimljena, stihovi poput "Tužna je pesma moja, tužni su moji snovi..." ostali su u sećanju mnogih.

Suzana Mančić na koncertu Ane Bekute Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Jedva preživeli saobraćajnu nezgodu

Podsetimo, Suzana Mančić i pevač skoro su nastradali u saobraćajnoj nezgodi krajem 1986. godine na putu Zaječar–Beograd. U automobilu kojim je Suzana upravljala, zajedno sa Halidom i drugim saputnicima, došlo je do nesreće kada je izgubila kontrolu nad vozilom.

Srećom, svi su prošli bez težih povreda, a ona je kasnije ispričala kako joj je ceo život prošao kroz glavu u trenutku nesreće.

