Malo ko zna da voditeljka Nikolina Pišek iza sebe ima dva braka i da je njen prvi muž javna ličnost.

Naime, poznato je da je Nikolina Pišek bila u braku sa Vidojem Ristovićem koji je pre tri godine iznenada umro, a malo ko zna da je pre njega već bila udata.

Prvi muž

Ona je sa 21. godinu rekla sudbonosno "da" novinaru Marku Cigoju koji je potpuno emotivno i finansijski stao uz voditeljku koja je u to vreme završavala arhitekturu.

Par je dobio ćerku Hanu Leonardu, a on ima i sina Vita, kojeg je dobio iz deset godina duge romanse sa Josipom Pavić.

Inače, Marko je sin operskog pevača Krunislava Cigoja.

Šuškalo se da je Nikolina, uprkos tome što je ludo bila zaljubljena, navodno stavila tačku na njihovu ljubav zbog njegovog burnog života.

Javni rat

Posle smrti njenog supruga, Nikolina Pišek vodi javni rat sa ocem Vidoja Ristovića, Mišom Grofom, a zbog neraščišćenih porodičnih odnosa oni su završili pred sudom.

Nikolina je pre nekoliko meseci pokušala da uđe u stan na Vračaru, ali bezuspešno, te je najavila da će sledeći put doći sa policijom. Miša Grof je tad otkrio šta se dešava.

- Trebalo je da dođe, mi smo spremili i ručak i doček i sve, ali je nema. Nismo se čuli, nisam se čuo dve godine što bih sada. Advokati kažu da ne znaju ništa o tom slučaju i rešenju koje ona pominje, niko nije ni javio da će doći. Pa ja najviše na svetu želim da vidim to dete, nisam je video dve godine. Mene dete interesuje, nikakvi ratovi - rekao je Grof tada.

- Nisam bio tu kada je dolazila, ne znam što bi sa policijom došla, nije se najavila. Tu presudu bih valjda i ja morao da dobijem. Ona je tu povremeno živela sa mojim pokojnim, to je sve moje. To je sve na mene, koji njen stan na Vračaru, ništa ne razumem. Ona ima tu svoje stvari, garderou, ali dve godine nije bila tu. Otkud njoj stan na Vračaru? Neka dođe, biće nam zadovoljstvo, kako drugačije - zaključio je Miša tada za "Blic".

Ovako izgleda pametna vila Nikoline Pišek: