Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara i Vesna i Đole Đogani nedavno su se našli na jednom festivalu, gde je došlo do malog "sukoba" među njima. Vesna je sada istakla da to nije bio slučaj.

- Nije to istina. Videla sam dramu, ali bez razloga. Mi smo imali konferenciju, trajalo je 10 minuta i kada je došlo do dela da dajemo pojedinačne izjave, ja sam bila umorna, išlo mi se kući. I uopšte nije bio problem ko će prvi da da intervju, okej, mi smo svi kolege... - rekla je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Đole i Vesna Đogani Foto: Dušan Petrović

Na pitanje da li je videla Darinu izjavu tim povodom: "To je samo ljubomora", ona je odgovorila: Nju je novinar pitao što se Đole Đogani naljutio, ali nije se Đole naljutio", rekla je Đoganijeva.

1/6 Vidi galeriju Dara Bubamara na snimanju Zvezda Granda Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Pa neka bude zvezda koliko hoće, meni to nije važno, niti mi smeta, mislim da je svako od nas poseban. Ona ima hitove, a to ko je veća ili manja zvezda, i ko je zvezda, a ko nije, tu nema priča. Videla sam to. Dara ume da bude brzopleta, nije loša, nije ni videla, ni čula, već je bila u priči u piću i nije imala jasnu svest šta govori. Nisam se uvredila, taman posla - rekla je Vesna.