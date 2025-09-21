Slušaj vest

Verica Rakočević decenijama je cenjena u svom poslu, a kao modni dizajner priznata je i van granica Srbije. Godine je provela radeći u inostranstvu, a onda se vratila u Beograd i svoju karijeru nastavila u srpskoj prestonici.

Uspeh i karijera

Verica Rakočević rođena 23.3.1948. godine na Kosovu i Metohiji. Osnovnu školu završila je u Dobanovcima, Devetu beogradski gimnaziju i višu Defektološku školu u Beogradu.

Srednju tekstilnu školu završava kada 1983. godine počinje da se bavi modom. Prvih sedam godina usavršava znanje iz modnog dizajna, a 1990. godine kreira uniforme za hotel Hayatt koji otvara svojom revijom i tada zvanično postaje dizajner.

1/8 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Aleksandar Jovanović, Kurir, Ana Paunković

Obišla je svet, a njene kolekcije prikazane su u Los Anđelesu, Atini, Nikoziji, Beču, St.Petezburgu, Moskvi, Dubaiu, Havani i na Siciliji. Na poziv Čamere Nazionale di Roma 1999. godine otišla je kao jedini dizajner sa prostora Balkana da prikaže prvu kolekciju Visoke mode na ovoj prestižnoj Nedelji visoke mode. U Rimu osniva kompaniju Verika a u Beogradu VR Company.

Kada se 2007. godine vratila u Beograd, pored mode, počela je da se bavi i humanitarnim radom.

Oduvek je važila za jednu od najlepših žena u javnom svetu, a za njenu ćerku Elenu kažu da je lepotu upravo nasledila od majke.

Ljubavni život

Veričini ljubavni život je bio veoma zanimljiv. Kao mlada se udala za bivšeg stujarta Borana Karamana i sa njim dobila ćerku Elenu. Elenu smo često imali prilike da vidimo na društvenim mrežama kako uživa sa poznatom majkom, ali se ni ona ne pojavljuje u javnosti često, jer želi da donekle sačuva svoju privatnost.

Nakon što je okončala brak sa Boranom Verica se udala za Zorana Rakočevića s kojim je dobila ćerku Milenu i sina Miodraga. Porodicu su gradili u stanu u centru Beograda, na poslednjem spratu zgrade u kojoj dizajnerka ima butik.

Kako su svojevremeno mediji pisali, po okončanju razvoda nekretnina je prodata kako bi bivši supružnici podelili imovinu. Verica je sa starim ljubavima ostala u korektnim odnosima.

1/8 Vidi galeriju Veljko i Verica Rakočević Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Kurir Televizija

Uživa u braku sa 35 godina mlađim

Verica Rakočević i njen 35 godine mlađi suprug, model i muzičar Veljko Kuzmančević, nedavno su proslavili 13 godina braka.

Zbog velike razlike u godinama mnogi su sumnjali u njihovu ljubav, a i dan danas javnost intrigira njihov brak. Ipak, oni su sve ove godine istrajali uprkos svim komentarima i velikoj medijskoj pažnji.

1/5 Vidi galeriju Verica i Veljko na nesvakidašnjem venčanju Foto: Damir Devišagić, Marina Lopičić

O njihovom nesvakidašnjem venčanju dugo se pričalo, a na ceremoniji prisustvovali su samo kumovi i najbliža porodica i prijatelji.

Verica sa ćerkom Elenom u provodu: