Prva sezona "Velikog Brata" proslavila je sve učesnike, a sadržaj programa se potpuno razlikovao od svega što danas gledamo.

Tada su učesnici bili obožavani, a cela država je uveče gledala preglede dana iz pomenutog programa.

Sećate li se vredne Jadranke

Tokom prošlih godina dosta se pisalo o tadašnjim ukućanima, ali retko o Jadranki Živanović koja je prve sezone ušla i u finale.

Novijih fotki i informacija o ženi koja je sve vreme čistila i ušla u poslednjih šest, nema, jedino se još može pronaći njena izjava od pre dosta godina kada je govorila o svom iskustvu.

- Hvala Boga, nisam imala nikakvih loših iskustava. Drago mi je što me se novinari sećaju i posle toliko godine. VB mi je doneo popularnost, ali od toga se ne živi. E, zato sam sama smislila kako da iskoristim svoje ime, pa sam počela mali biznis. Najlepše, što mi se desilo od VB do danas, jeste što sam postala baka - govorila je svojevremeno Jadranka.

Zlatna trojka Velikog brata

Miki Đuričić takođe je bio jedan od takmičara prve sezone ovog rijalitija, a život mu se promenio iz korena. Miki je postao veteran ovog formata, te se oprobao nekoliko puta u istoj ulozi, a simpatije javnosti kroz godine su samo rasle. Nedavno se povukao iz javnog sveta i posvetio porodičnom životu.

Ena Popov danas je voditeljka na jednoj domaćoj televiziji i srećna porodična žena, a javnost je imala priliku prvi put da je upozna upravo u Velikom bratu.

Marko Miljković je je danas u srećnom braku sa Lunom Đogani, posvećen porodičnom biznisu, a proslavio se učešćem u prvoj sezoni kada je uplovio u romansu sa Enom. Marko i Ena bili su prvi ljubavni rijaliti par.

