Slušaj vest

Pevačica Hanka Paldum dugi niz godina je na estradi i iz njenog života mnogi detalji su poznati javnosti, a sad su progovorili njeni rođaci i komšije iz Čajniča, gde je nekada pevačica živela. Kako je rekao rođak pevačicin, bila je veoma vezana za majku.

- Mnogo je bila vezana. Njena majka uzme tepsiju, a ona je pevala uz tepsiju - ispričao je Hankin rođak.

Jedan meštanin bio je raspoložen da priča o poznatoj pevačici.

- Pamtim je kao vrlo malu. Kad je bila mala, onda je otišla u Čajniče u školu, dugo se posle nismo viđali. Porodicu joj znam odlično i oca i majku, sve znam, svi smo tu uglavnom - rekao je meštnin.

A u mestu Čajniče postoji neko ko možda čak i najbolje poznaje Hanku i ko je i danas sa njom u kontaktu.

- Velika mi je čast i zadovoljstvo da pričam o mojoj sestri Hanki. Ima jedno selo, odakle je ona, rodno, Borajno. Njen otac je iz Borajna, zvao se Mujo Paldum, a moja majka je iz istog sela. Moja majka se uda gore, a njeni su se davno odselili tu u Čajniče, napravili su kuću, trebalo je i mi da siđemo, puno nas čeljadi i da tu stanujemo i da idemo u školu - rekao je gospodin koji Hanku zove svojom sestrom.

1/6 Vidi galeriju Hanka Paldum na Danima mimoze u Herceg Novom Foto: Kurir

- Moja majka kaže: "Imam ja komšiju, najboljega kod Muja i kod Pembe", da bi stanovali tu. I tako smo tu i sišli i stanovali.

Ovaj gospodin i Hanka stanovali su u istoj kući samo na različitim spratovima. Detinjstvo su proveli zajedno sve dok se Hankini nisu odlučili na to da se presele u Sarajevo.

Neke prve uspomene potiču baš iz te kuće.

- Tu smo mi držali krave. Čuvali smo zajedno krave na njenom imanju. Dole je bila bašta, a kasnije je jedan mladić koji je kupio sebi ovu kuću, napravio kuću dole, a tu nema voća koje nije bilo. Tu smo se mi igrali, družili, brali voće. E onda smo vrebali, jedni drugima smo govorili šta ima kod njene majke lepo da se jede, šta ima kod moje, ali ona je uživala slatko, pa ja i nisam, ali nikad jedni bez drugoga, nikad, nikad.

Hanka, kako je rekao njen brat, i danas dolazi u Čajniče, a iako kuća više nije u njenom vlasništvu bila je da je obiđe.

- Ona i dan-danas dolazi i posećuje mene. Posetila je i njenu kuću. Tu živi taj čovek. Kada su se Hanka i njeni odselili u Sarajevo prvo su prodali nekom Pejoviću. Pa je taj Pejović prodao nekom Mustafi, pre rata. I onda, posle rata Mustafa i njegov sin su prodali nekom Veselinoviću. On je dosta tu kuću radio. I kad sam ja s Hankom dolazilo, ja sam objasnio ko su tu i šta je, kako, on nas je lepo primio. Voli Hanka da dođe, da obiđe, vuče je ovde, a bilo joj je i drago da ta kuća nije porušena, da rat nije učinio svoje - kaže Hankin brat, koji joj nije rođeni brat.