Viktor Živojinović, najmlađi sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, trenutno uživa na odmoru u Rovinju, a društvo mu prave prijatelji.

Viktoer Živojinović uživa na pučini Foto: Pritnscreen/Instagram

Podelio je niz slika na kojima se vidi kako uživa, najpre u moru, a zatim i na jahti. Porodica je uživala i na ručku na luksuznom plovilu, a na meniju su bili morski plodovi.

Inače, posle žurke WMG u Rovinju, na kojoj je kao gošća iznenađenja bila upravo Lepa Brena, njeni fanovi su se okupili pod prozorom hotela kako bi pozdravili najveću balkansku zvezdu. Ona je izašla na terasu kako bi ih pozdravila i pevala zajedno s njima svoje hitove.

Podsetimo, Viktor je pre nekoliko godina imao čak 163 kilograma, a postigao je odlične rezultate vežbanjem i promenom načina ishrane.

Viktoer Živojinović pokazao da jede plodove mora Foto: Pritnscreen/Instagram

On je ipak želeo da skine još masnih naslaga oko stomaka, koje su se najteže topile, pa se podvrgao liposukciji, pisali su svojevremeno domaći mediji.

Viktoer Živojinović pokazao pogled sa broda i zalazak sunca Foto: Pritnscreen/Instagram

Brena je jednom prilikom rekla da je Viktor imao dosta problema s kilažom.

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala. Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu. A imao je tada samo 20 godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes - rekla je Brena, ističući da je bilo izuzetno teško motivisati sina.

Viktoer Živojinović Foto: Pritnscreen/Instagram

Porodica Živojinović je i ove godine veći deo leta provela odmarajući se i krstareći na svojoj jahti, na kojoj i trenutno borave.

