Neke od pesama koje domaća publika i dan danas sluša, napisane su po istinitim događajima.

Zdravko Čolić - Ona spava

Ova numera krije potresnu sudbinu Milice Kostić, koja je 1974. godine skočila sa 11. sprata kada su za njom jurili petorica muškaraca koji su hteli da je siluju.

Milica je htela da izađe u susret nasilniku, koji ju je zamolio da pozove njegovu devojko, koja ima stroge roditelje da izađe, a onda se ispostavilo da ju je on sa tom pričom samo namamio. Devojka je shvatila šta je bio cilj nasilnika, a muškarce je na sve načine molila da je ne diraju.

Kao opciju da ne dođe do silovanja, videla je samo skok sa 11. sprata, što je i učinila.

Ovaj užasan zločin izazvao je i demonstracije u bivšoj Jugoslaviji. Tekst za pesmu napisao je Velizar Šofranac.

Indeksi - Bacila je sve niz rijeku

Čuveni Davorin Popović iz "Indeksa" pretočio je priču o svojoj ljubavi sa devojkom iz Sarajeva u pesmu "Bacila je sve niz rijeku".

U ovoj numeri on je opisao svoj odnos sa devojkom koja je sa njim ne planirao zatrudnela, a onda navodno to dete pobacila i zauvek otišla iz njegovog života.

Kako se pisalo, muzičar je baš tu devojku deset godina kasnije video u publici na svom nastupu u Švedskoj, kada je prekinuo nastup, više nije mogao da je pronađe pogledom.

Boris Novković - Tamara

Boris Novković čiji je ljubavni život oduvek bio zanimljiv javnosti, inspiraciju za pesmu "Tamara" našao je u priči svog prijatelja koji je ludo voleo jednu Tamaru.

Kako je pevač jednom prilikom ispričao, ova devojka mu se javila, tako što je na sekretarici na telefonu ostavila poruku, te se mu se zahvalila na pesmi koju je dobila.

Prljavo kazalište - Tu noć kad si se udavala

"Tu noć kad si se udavala" pesma je koja se odnosila na ljubavnu priču člana benda Jasenka Houra i njegove devojke koja je trebalo da ga čeka iz vojske.

Ova priča imala je malo je reći neobičan epilog. Kada se vratio iz vojske, Jesenko je imao zakazanu svirku i to na venčanju njegove devojke, koja se udavala za drugog muškarca.

Riblja čorba - Ostani đubre do kraja

Pesma "Riblje čorbe" Ostani đubre do kraja"posvećena je posebnoj osobi, manekenki Biljani Nevajdi Šević.

