Slušaj vest

Milan Stanković poslednjih godina potpuno se povukao iz javnosti i posvetio veri i duhovnom životu.

milan.jpg
Foto: M.M./ATAImages, Instagram/milanstankovic

Pevač se danas oglasio na jedan od velikih hrišćanskih praznika - Rođenje Presvete Bogorodice - Mala Gospojina, i to na svom Instagram profilu. 

Milan je posetio crkvu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu odakle je objavio fotografiju i poslao moćnu duhovnu poruku.

WhatsApp Image 2025-09-21 at 15.12.33.jpeg
Foto: Instagram/milanstankovic

- Sa porodicom slavimo Rođenje Presvete Bogorodice. Časnija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima - napisao je Stanković.

Da podsetimo, Milan Stanković se pre nekoliko godina povukao sa muzičke scene i od tada se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti. Poznato je da se posvetio duhovnom životu i da mnogo vremena provodi po manastirima, gde je navodno bio i iskušenik.

Milan Stanković tihuje na Hilandaru Foto: Shutterstock, Ilustracija, Sonja Spasić, Shutterstock, Printscreen/Facebook

Milan je navodno želeo i da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori.

Svojevremeno su se oglasili iz manastira Podamine i naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"MILAN STANKOVIĆ NAM JE OKRENUO LEĐA" Otac Rade Manojlović opleo žestoko po ćerkinom bivšem i otkrio istinu: Pomogla mu finansijski, a on se nije udostojio da..
rade.jpg
StarsKONAČNO OTKRIVENA ISTINA O MILANU STANKOVIĆU! Dugo se šuškalo, a ovo je pravi razlog povlačenja sa estrade, priznao sve: Mama mi je rekla...
Screenshot 2025-03-01 115120.png
Stars"JAKO MI JE ŽAO ZBOG NJEGA, POSLEDNJU SLIKU OBJAVIO PRE 5 GODINA" Rada razvezala jezik, progovorila o Milanu Stankoviću, evo šta joj je zabranio
milan-stankovic-rada-manojlovic.jpg
StarsMILAN STANKOVIĆ SA PRIJATELJIMA NA PROSLAVI Ove kolege provele veče sa njim, evo kako izgleda (FOTO)
milna.jpg

 Milan Stanković napustio manastir:

Milan Stanković posle manastira zapevao na svadbi Izvor: Privatna arhiva