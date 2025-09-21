Slušaj vest

Milan Stanković poslednjih godina potpuno se povukao iz javnosti i posvetio veri i duhovnom životu.

Foto: M.M./ATAImages, Instagram/milanstankovic

Pevač se danas oglasio na jedan od velikih hrišćanskih praznika - Rođenje Presvete Bogorodice - Mala Gospojina, i to na svom Instagram profilu.

Milan je posetio crkvu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu odakle je objavio fotografiju i poslao moćnu duhovnu poruku.

Foto: Instagram/milanstankovic

- Sa porodicom slavimo Rođenje Presvete Bogorodice. Časnija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima - napisao je Stanković.

Da podsetimo, Milan Stanković se pre nekoliko godina povukao sa muzičke scene i od tada se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti. Poznato je da se posvetio duhovnom životu i da mnogo vremena provodi po manastirima, gde je navodno bio i iskušenik.

1/4 Vidi galeriju Milan Stanković tihuje na Hilandaru Foto: Shutterstock, Ilustracija, Sonja Spasić, Shutterstock, Printscreen/Facebook

Milan je navodno želeo i da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori.

Svojevremeno su se oglasili iz manastira Podamine i naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira.

Kurir.rs

Milan Stanković napustio manastir: