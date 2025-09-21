MILAN STANKOVIĆ SE OGLASIO NA VELIKI HRIŠĆANSKI PRAZNIK! Pevač izašao iz ilegale, opet se vratio duhovnom životu: Objavio fotografiju i poslao moćnu poruku
Milan Stanković poslednjih godina potpuno se povukao iz javnosti i posvetio veri i duhovnom životu.
Pevač se danas oglasio na jedan od velikih hrišćanskih praznika - Rođenje Presvete Bogorodice - Mala Gospojina, i to na svom Instagram profilu.
Milan je posetio crkvu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu odakle je objavio fotografiju i poslao moćnu duhovnu poruku.
- Sa porodicom slavimo Rođenje Presvete Bogorodice. Časnija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima - napisao je Stanković.
Da podsetimo, Milan Stanković se pre nekoliko godina povukao sa muzičke scene i od tada se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti. Poznato je da se posvetio duhovnom životu i da mnogo vremena provodi po manastirima, gde je navodno bio i iskušenik.
Milan je navodno želeo i da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori.
Svojevremeno su se oglasili iz manastira Podamine i naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira.
Kurir.rs
