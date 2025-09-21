Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović kupila je nedavno plac na Avali, gde planira da izgradi modernu vikendicu u kojoj će uživati sa porodicom. Ceca će se tako pridružiti svojim kolegama koji su već sagradilii svoje oaze mira daleko od gradske vreve.

Vila od milion evra na Avali

Foto: Damir Dervišagić, Screenshot

Vilu na dva sprata, okružuje priroda, poseduje veliki bazen, kamin u dvorištu, fontanu, a o svakom detalju su vodili računa.

1/7 Vidi galeriju Mile Kitić se uselio u vilu na Avali Foto: Printscrean

Najviše se oko opremanja pitala Marta, kako enterijera, tako i eksterijera iako su za sve angažovali profesionalni tim za uređivanje doma.

Luksuzni salaš u Čeneju

Novosadska barbika Nataša Bekvalac je pre nekoliko godina pazarila salaš u Čeneju, koji se prostire na čak 3.500 metara kvadratnih.

Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Na renoviranje i uređenje potrošila je, kako su tada pisali mediji, čitavo bogatstvo. Posle pandemije Bekvalčeva je imanje počela i da iznajmljuje za privatne proslave.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac, kuća u Čeneju Foto: Printscreen/Instagram

Luksuzna nektetnina poseduje ogroman bazen u dvorištu, dve velike dnevne sobe opremljene udobnim i unikatnim ugaonim garniturama, velikim plazma televizorom, a boje zidova savršeno se uklapaju uz nameštaj.

Velelepno zdanje u Sremskoj Kamenici

Pored kuće u Bosni i Hercegovini i apartmana u Boki Kotorskoj, Miloš Bojanić poseduje i kuću u Sremskoj Kamenici, koji je pravi dvorac od 650 kvadrata i vredi skoro milion evra.

Foto: Nemanja Nikolić

Vila poseduje bazen, saunu, veliki dnevni boravak i kupatilo, a kuhinja je, pored dnevne sobe najveća prostorija u kući.

1/8 Vidi galeriju Miloš Bojanić Foto: Pritnscreen/Grandonline

Pevač je velelpno zdanje izdavao za odmor, manja slavlja, snimanja, a za dan je uzimao i po 700 evra. Međutim, prošle godine je iznenada doneo odluku da stavi katanac na luksuzan objekat i sačeka bolja vremena.

Oaza mira na Bukulji

Pevačica Vesna Zmijanac odavno se povukla iz javnosti i preselila na Bukulju gde je izgradila ogromnu kuću.

Ona nije otvarala vrata svog doma za medije često, ali je jednom pokazala kako njen dom izgleda iznutra. Vesna ovde provodi većinu vremena u toku godine, a pre dve godine u vili je napravila i teretanu.

Šuma na Avali

Sonja i Nikola Lazetić za sebe i porodicu obezbedili su velelepnu vilu na Avali kako bi pobegli od gradske vreve. Takođe u svom vlasništvu poseduju i deo šume.

Foto: Instagram

Raskošna vila na Avali okružena zelenilom i svim prirodnim lepotama, sada je dom Sonje i Nikole Lazetića koju su sagradili sa puno ljubavi. Iza visoke ograde nalazi se ogroman travnjak o kojem se posebno vodi računa, i čini se da je svaka travka pokošena pod konac, te je i idealna za njihove kućne ljubimce, opasne pse rase kane korso.

1/6 Vidi galeriju Sonja lazetić uzgaja povrće na Avali Foto: Printscreen/Instagram

Na travnatoj površini, mesto je moralo biti obezbeđeno za veliki bazen na kojem atraktivna Sonja provodi sunčane dane, kao i đakuzi savršen za relaksaciju.

Kurir/Informer

Nataša Bekvalac u suzama zbog Prije: