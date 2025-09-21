Slušaj vest

Anđela Vujović, poznatija kao Angelina, još od samog početka svoje karijere osvojila je mladu publiku, koja i jeste većinom njen fan.

Dok je mladi znaju po brojnim hitovima, oni malo stariji je pamte po njenom učešću na Pesmi za Evroviziju. O privatnom životu Angelina retko govori u javnosti, a samo je bivšeg dečka pokazala par puta.

Uživali u ljubavi

Angelina je bila u vezi sa sinom Olivere Ćirković, članice kriminalne grupe "Pink Panter", Nikolom Ćirković.

Krila je njihovu ljubav, nekad bi postavila zajedničku fotografiju na Instagram, a njeni fanovi bi svaku iskomentarisali, međutim, ipak je usledio raskid o čemu je Angelina i javno progovorila.

- Živeli su zajedno, uživali u ljubavi. Imali su velike planove, ali su shvatili da im ipak veza ne ide i da je najbolje da se rastanu posle toliko godina veze – rekao je dobro upućen izvor blizak paru za Blic.

Nakon dve godine, oni su odlučili da stave tačku na ljubavnu romansu, iako su tada šuškalo da se pevačica preselila u Novi Sad, da sa svekrvom ima odličan odnos. Iako su raskinuli, Angelina je u više navrata isticala da nema zle krvi.

Angelina o ocu

Pevačica je nedavno govorila o detinjstvu i ocu kojeg godinama nije videla.

- Moji su se razveli kad sam ja imala 15 godina, to je za svako dete teško, ali manje-više to, nego je tada moj tata morao da se preseli u Kinu, zbog posla, nije ga bilo par godina sigurno. I tada nismo razgovarali, to je bio težak period za oboje. Ja sam posle otišla u Kinu, nakon dve godine, tada smo krenuli da razgovaramo opet - priznala je pevačica u jednoj emisiji.

Kurir.rs/Alo

