Slušaj vest

Pevačica Romana Panić, Darkova koleginica i prijateljica, progovorila je o detaljima iz života i karijere, i tom prilikom spomenula je pokojnog kolegu Darka Radovanovića.

- Nakon našeg uključenja ja idem u Obrenovac, gde će se održati humanitarni koncert u čast pevača Darka Radovanovića. Njegova porodica je rešila da organizuje ovaj koncert a sav prihod ide za decu obolelu od raka - rekla je Romana, pa se prisetila gde je bila kada je saznala da je Darko poginuo:

1/8 Vidi galeriju Darko Radovanović Foto: Vladimir Sporčić, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

- Pevala sam na slavlju u Valjevu, u pauzama sam saznala da se to desilo, bilo je jako teško. I on i Toše tako da nastradaju. Sećam se našeg poslednjeg razgovora, on je mene pozvao da pevamo duet, i to za pesmu koju je snimio sa Ivanom Selakov, ali ja nisam mogla tada, i onda je on snimio sa Ivanom, a ta pesma je postala hit.

Romana je otkrila da li je u kontaktu sa udovicom Darka Radovanovića:

1/6 Vidi galeriju Romana Panić nakon robije Foto: ATA images

- Mi smo se sreli godinu dana nakon njegove smrti, prvi koncert u njegovu čast, tada sam se prvi put srela sa njom. Bilo je mnogo pevača tada, a eto večeras ćemo opet pevati zajedno za njega - rekla je ona u "Premijeri".