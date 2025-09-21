Slušaj vest

Žika Jakšić, poznati voditelj i autor emisije "Nikad nije kasno" otkrio je javnosti nepoznate detalje svoje borbe nakon moždanog udara kojui je preživeo, a od kog se još uvek oporavlja, iako je već počeo da radi punom parom.

Naime, on je ispričao koje je prve simptome primetio.

1/5 Vidi galeriju Žika Jakšić Foto: Kurir

- Primetio sam da nerazgovetno pričam, onda sam se obukao, nije me uhvatila panika. Pozvao sam vozača koji me je odvezao u KBC Bežanijska koja, oni su odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar. Onda su me odvezli u bolnicu Sveti Sava koja je specijalizovana za te vrste bolesti. Kada sam već ušao, hiljadu doktora oko mene. Oni su me preuzeli. Uveli su mi terapiju, krenulo je razređivanje krvi, skener glave, hiljadu čuda – rekao je on.

Mozak oštećen u dubini

Žika je ispričao i kako je sebe motivisao u teškim momentima.

- Kada dođu tako neke delikatne situacije u životu, vrlo sam pribran i racionalno sam pristupio tome. Meni su već treći, četvrti dan rekli da nije oštećen mozak posebno. Da imam nešto malo što se vidi u dubini mozga, ali da će to da prođe. Predvideli su da ću da se oporavim, e sad, niko ne zna koliko će taj oporavak da traje. Predviđali su dva, tri meseca do potpunog oporavka. Meni je bilo važno da će rezultat na kraju biti potpuni oporavak. Onda sam ja strpljivo, svaki dan logoped, fizio-terapija, dan za danom. Evo dva meseca kasnije, ispravio sam se – istakao je Žika.

Žika je otkrio kako je sebe naterao da ode u bolnicu i vidi u čemu je problem.

Kurir.rs/Grand

