Vditelj crne hronike Mladen Mijatović nakon provedenih dve godine u Izraelu vratio se novinarskom poslu na Pink televiziji, a sada je progovorio o životu kojim je tamo živeo i poslu koji je obavljao svakodnevno.

- Vratio sam se novinarstvu posle dve godine, isključivo na TV Pink. Vratio sam se i veliko mi je zadovoljstvo da je pozitivan odjek u javnosti i kod velike većine gledalaca, ali i kolegeinica i kolega. Sada sam početnik, sada mi je četvrti radni dan, nisam stigao ni da se raspakujem -započeo je Mladen u "Premijeri".

Spasio veliki broj života

On je zatim otkrio kako je izgledao njegov posao u inostranstvu:

- Svaki posao ima prednosti i mane. Dve godine u diplomatiji izazovne i pune adrenalina, ali sam zadovoljan postignutim rezultatima. Uradili smo dve velike stvari, više od 300 naših državljana sam uspeo da izbavim iz ratnog pakla. Spasili smo veliki broj života...

"Bio sam u životnoj opasnosti"

Mijatović je istakao i da je bio u životnoj opasnosti, ali da u tom trenutku nije bio svestan situacije.

- Ja ceo život postavljam glavu gde drugi ne smeju nogu da postave. Bio sam u životnoj opasnosti i navikao sam da živim u takvoj situaciji. Tada čovek mora da bude fokusiran i usredsređen na posao. Kada se sve završi, onda se oseti strah što je prirodno - otkrio je novinar.

Inače, od kako se vratio na Pink, šuškalo se da je pronašao novu emotivnu partnerku, te je on nedavno odgovorio na pitanje o emotivnom statusu nakon raskida sa voditeljkom Deom Đurđević.