MIRKA VASILJEVIĆ OBJAVILA SNIMAK IZ KUPATILA Glumica šokirala videom u kom se vidi kako sređuje kosu, sa jednim našminkanim okom (FOTO)
Glumica Mirka Vasiljević oduševila je pratioce na Instagramu nakon što je pozirala u kupatilu sa viklerima na glavi.
Njeno lice bilo bez šminke, osim jednog oka, na kom je stavila maskaru, kako bi pokazala efekat "pre i posle".
Glumica je snimila čitavu proceduru toga kako pravi frizuru, odnosno lokne, te je uspešno delila savete o tome kako najbolje može da se uštedi vreme.
Mirka Vasiljević sa viklerima na glavi Foto: Printscreen Instagram
- Ovako je izgledalo prethodno pravljenje frizure. Naravno, neizostavni vikleri - napisala je ona
- Svaka ti čast za smelost da se ovako snimiš. Jasno je da nemaš komplekse, a prirodno si lepa žena, pa ti šminka ni ne treba - bio je samo jedan od komentara na mrežama.
