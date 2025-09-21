Slušaj vest

Glumica Mirka Vasiljević oduševila je pratioce na Instagramu nakon što je pozirala u kupatilu sa viklerima na glavi.

Njeno lice bilo bez šminke, osim jednog oka, na kom je stavila maskaru, kako bi pokazala efekat "pre i posle".

Glumica je snimila čitavu proceduru toga kako pravi frizuru, odnosno lokne, te je uspešno delila savete o tome kako najbolje može da se uštedi vreme.

Mirka Vasiljević sa viklerima na glavi Foto: Printscreen Instagram

- Ovako je izgledalo prethodno pravljenje frizure. Naravno, neizostavni vikleri - napisala je ona

- Svaka ti čast za smelost da se ovako snimiš. Jasno je da nemaš komplekse, a prirodno si lepa žena, pa ti šminka ni ne treba - bio je samo jedan od komentara na mrežama.

Kurir.rs

