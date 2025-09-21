Slušaj vest

Posle niza uspešnih koncerata i spektakularne letnje turneje kojom je osvojila mnoge gradove širom bivše Jugoslavije, Tea je najavila izlazak novog albuma "Aska 2". Letnja turneja, koja je obuhvatila rasprodate nastupe u Beogradu, Zagrebu, Kragujevcu, Novom Sadu, Skoplju, Podgorici i drugim gradovima, dokazala je da je Tea postala regionalni fenomen.

Njeni nastupi, koji su spoj atraktivne koreografije, sjajnog vokala ali i emotivne povezanosti s publikom, podigli su standard kada je reč o ženskim izvođačima na Balkanu, jer kao što je i poznato ona na svakom nastupu da svoj maksimum a na koncertima i u klubovima u kojima nastupa redovno se traži karta više.

Danas se Tea putem društvene mreže Instagram obratila svojim pratiocima i fanovima i najavila nastavak muzičke priče koju je započela prvim albumom. Naime, mlada muzička zvezda objavila je slike sa luksuzne jahte u zlatnoj haljini i svojoj publici otkrila da sprema nov album:

– Nemam ja godine da opet budeš mi prvi, Aska 2 – poručila je pevačica uz fotografije kojima najavljuje nov album, iako datum izlaska drži u tajnosti.

Podsećamo, album "Aska", objavljen pre samo 6 meseci, doživeo je ogroman uspeh, pesme su beležile milionske preglede na YouTube-u, nalazile se mesecima u vrhu trending lista, a spotovi i scenski nastupi oduševljavali su publiku širom regiona.

S obzirom na to da Tea godinama sama piše svoje tekstove i da za svaku pesmu ima poseban spot i koreogrfiju koju osmišljava sa svojim timom, očekivanja od albuma "Aska 2" su visoka. Ako je suditi po atmosferi s letnjih koncerata, publika je spremna, a Tea je više nego ikada odlučna da nadmaši samu sebe.

