POZNATI NA KONCERTU U ZNAK SEĆANJA NA DARKA RADOVANOVIĆA Prijatelji i porodica se okupili kao nekad - Emotivni kadrovi (FOTO)
Večeras se održava humanutarni koncert pod nazivom “Sećanje na Darka Radovanovića” u SKC Obrenovac, u gradu u kojem je Darko odrastao i započeo prve muzičke korake.
Ovim povodom brojne poznate ličnosti, među kojima su Darkove kolege, prijatelji i saradnici, došle su u Obrenovac kako bi odgledali premijerno prikazivanje dokumentartnog filma pokojnom pevaču i uživali u humanitarnom konceru koji sledi.
Poznati se skupili u Obrenovcu
Događaj su svojim prisustvom uveličali Suzana Branković, Nenad Jovanović Blizanac, Nemanja Staletović, Deni Boneštajn, Balša Vujičić, kao i članstvo Mega benda, sa kojima je Darko počeo svoj estradni put, a tada su se zvali "Cvaka cvak"
Porodica na koncertu
Na veče sećanja, puno emocija i uspomena, stigli su i članovi porodice, Darkov brat koji je ovim povodom došao iz inostranstva gde inače živi, kum Milan Mitkovic, supruga Maja, ćerka Lara, kuma Jovana i mnogi drugi.
Kurir.rs