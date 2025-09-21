Slušaj vest

Večeras se održava humanutarni koncert pod nazivom “Sećanje na Darka Radovanovića” u SKC Obrenovac, u gradu u kojem je Darko odrastao i započeo prve muzičke korake.

Ovim povodom brojne poznate ličnosti, među kojima su Darkove kolege, prijatelji i saradnici, došle su u Obrenovac kako bi odgledali premijerno prikazivanje dokumentartnog filma pokojnom pevaču i uživali u humanitarnom konceru koji sledi.

Poznati se skupili u Obrenovcu

Događaj su svojim prisustvom uveličali Suzana Branković, Nenad Jovanović Blizanac, Nemanja Staletović, Deni Boneštajn, Balša Vujičić, kao i članstvo Mega benda, sa kojima je Darko počeo svoj estradni put, a tada su se zvali "Cvaka cvak"

koncert Sećanje na Darka Radovanovića Foto: Matija Popović, Kurir

 Porodica na koncertu

Porodica Darka Radovanovića na koncertu organizovanom u znak sećanja na pokojnog pevača Foto: Matija Popović

Na veče sećanja, puno emocija i uspomena, stigli su i članovi porodice, Darkov brat koji je ovim povodom došao iz inostranstva gde inače živi, kum Milan Mitkovic, supruga Maja, ćerka Lara, kuma Jovana i mnogi drugi.

Koncert Secanje na Darka Radovanovica Izvor: Kurir

