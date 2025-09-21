NAKON TRAGIČNE SMRTI PEVAČA SE POVUKLA Izgubila muža u jezivoj nesreći, ovako sada izgleda žena Darka Radovanovića, prvi put nakon 14 godina u javnosti (FOTO)
U znak sećanja na pevača Darka Radovanovića, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći pre 14 godina, u Obrenovcu je održan humanitarni koncert s kojeg je sav prihod namenjen deci bez roditelja.
Brojni saradnici, prijatelji i porodica uveličali su ovaj emotivan događaj svojim prisustvom, a jedna od njih svakako je i njegova supruga, Maja Radovanović.
Maja je oduvek važila za zanosnu lepoticu, brinetu dugih nogu, isklesanog tela i istančenog ukusa, ali se nakon suprugove smrti potpuno povukla iz javnog sveta, dostojanstveno isprativši pevača na večni počinak, nakon čega je nastavila da živi bez njega skromno i daleko od medija.
Darko je u Maji ostavio neizbrisivu tugu i patnju, a nakon smrti muzičke zvezde, ostala je samohrana majka prelepe naslednice Lare, koja je večeras u publici sedela do nje u prvom redu i nije se odvajala od majke.
Maja i dalje izgleda zanosno, a na događaj posvećenom suprugu pojavila se u belok košulji i crnim pantalonama, dok je mlada Lara očito nasledila osećaj za modu od majke, te je za ovu priliku odabrala elegantan crni stajling.
Inače, ovo je Majino prvo pojavljivaje u javnosti nakon 14 godina, odnosno od smrti popularnog Darka.
Kurir.rs