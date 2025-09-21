Slušaj vest

Brojni popularni pevači došli su na humanitarni koncert kako bi uživali i oživeli sećanje na Darka Radovanovića, jednog od i dalje omiljenih kolega na estradi.

Jedan od njih je i Nenad Jovanović Blizanac koji je nakon emotivnog dokumentarnog filma o Darku Radovanoviću izašao na binu i održao govor u kom je otkrio najjaču uspomenu koja ga veže za pokonog kolegu, a koja mu je promenila tok karijere.

1/35 Vidi galeriju Koncert "Sećanje na Darka Radovanovića" Foto: Petar Aleksić

- U poslednje vreme pišem pesme iz duše, koje mi leže, pišem ono što ja volim. On mi je jednom prilikom rekao, pošto smo kao Blizanci pevali komercijalne pesme od kojih nam neke nisu odgovarale: "Ja želim da pevam samo one pesme koje odgovaraju mojoj duši, ne želim da pevam ni jednu pesmu zbog koje ću se sutra osećati bezveze i loše, želim pesme koje meni odgovaraju i u kojima uživam". To je njegov savet koji sam i ja poslušao - rekao je on, a potom zapevao Darkov veliki hit "Sanjam te", kojim je ujedno i započeo svoju karijeru.

Nenda peva pesmu “Sanjam te”, ovom pesmom je Darko zapoceo karijeru Izvor: Kurir

Potom je Anastasija Rilak odpevala Darkovu pesmu “S jeseni”, koju je večeras posvetila svojoj mami.

- Mama, ovo je za tebe, nadam se da ćeš užitavi u mojoj izvedbi, kao i svi prisutni - rekla je ona.

Anastasija rilak peva darkovu pesmu “s jeseni”, koju je veceras posvetila svojoj mami Izvor: Kurir

Pored njih, na scenu je izašla i pevačica Suzana Branković koja je pevala pesmu “Zastave”, kao i Romana Panić i mnogi drugi.

Suzana Brankovic peva pesmu “Zastave” Izvor: Kurir

Puno emocija, suza i uspomena ukrasile su večerašnji memorijalni koncert pevača koji nije među nama već 14 godina, a koji će kroz svoje hitove živeti večno.

Premijerno prikazan film o Darku Radovanoviću

Inače, koncert je započet dokumentarnim filmom.

Počeo koncert u znak sećanja na Darka Radovanovića Izvor: Kurir

Brojne kolege, saradnici, prijatelji i pripadnici sedme sile govorili su o slavnom pevaču koji je ostavio neizbrisiv trag na estradnom nebu.