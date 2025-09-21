DARKO RADOVANOVIĆ PROMENIO TOK KARIJERE NENADA JOVANOVIĆA BLIZANCA Pevači izašli na binu, zapevali njegove hitove, veče puno emocija: Mama, ovo je za tebe!
Brojni popularni pevači došli su na humanitarni koncert kako bi uživali i oživeli sećanje na Darka Radovanovića, jednog od i dalje omiljenih kolega na estradi.
Jedan od njih je i Nenad Jovanović Blizanac koji je nakon emotivnog dokumentarnog filma o Darku Radovanoviću izašao na binu i održao govor u kom je otkrio najjaču uspomenu koja ga veže za pokonog kolegu, a koja mu je promenila tok karijere.
- U poslednje vreme pišem pesme iz duše, koje mi leže, pišem ono što ja volim. On mi je jednom prilikom rekao, pošto smo kao Blizanci pevali komercijalne pesme od kojih nam neke nisu odgovarale: "Ja želim da pevam samo one pesme koje odgovaraju mojoj duši, ne želim da pevam ni jednu pesmu zbog koje ću se sutra osećati bezveze i loše, želim pesme koje meni odgovaraju i u kojima uživam". To je njegov savet koji sam i ja poslušao - rekao je on, a potom zapevao Darkov veliki hit "Sanjam te", kojim je ujedno i započeo svoju karijeru.
Potom je Anastasija Rilak odpevala Darkovu pesmu “S jeseni”, koju je večeras posvetila svojoj mami.
- Mama, ovo je za tebe, nadam se da ćeš užitavi u mojoj izvedbi, kao i svi prisutni - rekla je ona.
Pored njih, na scenu je izašla i pevačica Suzana Branković koja je pevala pesmu “Zastave”, kao i Romana Panić i mnogi drugi.
Puno emocija, suza i uspomena ukrasile su večerašnji memorijalni koncert pevača koji nije među nama već 14 godina, a koji će kroz svoje hitove živeti večno.
Premijerno prikazan film o Darku Radovanoviću
Inače, koncert je započet dokumentarnim filmom.
Brojne kolege, saradnici, prijatelji i pripadnici sedme sile govorili su o slavnom pevaču koji je ostavio neizbrisiv trag na estradnom nebu.
