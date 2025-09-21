Slušaj vest

Veče na koncertu "Sećanje na Darka Radovanovića" je počelo kratkometražnim filmom u kojem su prijatelji Darka Radovanovića, kao i kumovi i saradnici govorili o njemu i sećali se trenutaka koje su proveli s njim.

Na bini su se smenjivali brojni muzičari i prijatelji, izvodeći Darkove najpoznatije pesme. Svaki izvođač doneo je sopstvenu emociju, ali zajedničko svima bilo je iskreno poštovanje i ljubav prema Darku i njegovom delu.

Sve izvođače prati Mega miks bend, sa kojima je Darko poceo svoj estradni put, tada se bend zvao "Cvaka cvak".

Nikad objavljena pesma nastala pre tragedije ugledala svetlost dana

Veče je bilo emotivno, bilo je i suza, a posebno dirljiv momenat bio je kada je puštena pesma koju je Darko snimio pre tragedije, a koja do danas nije objavljena. Stihove su pratile pevačeve porodične fotografije, koje su pokazale koliko je bio privržen supruzi Maji i ćerki Lari, koje su ispratile koncert iz prvog reda. Tu je bila i Darkova majka Stana, kao i brat Siniša.

Koncert “Sećanje na Darka Radovanovića” još jednom je pokazao da njegova muzika živi i da će i naredne generacije pamtiti njegove pesme.

Ćerka Lara peva pesmu pokojnog oca

Jedna od najemotivnijih scena dogovdila se na samom kraju večeri, kada su svi izvođači izašli na binu.

Potom je na scenu izašla i Darkova ćerka Lara koja je u jednom momentu preuzela mikrofon i zapevala očev hit zajedno sa pevačima "Sanjam te".

Suze u publici su bile neizostavni deo ovog predivnog trenutka koji će zauvek ostati u srcima svih.