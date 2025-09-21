Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović sada je nikad iskrenije govorio o razlozima privremenog razdvajanja od partnerke Kristine Spalević, potencijalnoj trudnoći i planovima za venčanje.

Naime, on tvrdi da će od sada, od kako se pomirio sa Kristinom, moći da bude najbolji otac i partner, pa je progovorio o svadbi i tome da bi voleo da imaju još dece.

- Kristini sam zamerao neke stvari po kući. Od običnih svađa, mi smo pravili ozbiljne svađe. Nikada se nismo zbog važnih stvari svađali, nije bilo razloga. Međutim, kad se posvađamo zbog gluposti, ode predaleko, pa su neke psovke se dešavale.

- Aleksandra Babejić nije bila razlog da se mi rastanemo. Isto tako, nikada ništa loše nisam uradio Kristini, to su takve laži. Zamislite da ja dođem i da udarim Kristinu, a znam i kakav je život imala, koliko se namučila. Nikada više neću dopustiti da se dese iste situacije, ja ću se truditi da iskorenim to kod nas.

Kristijan se sada dokazuje Kristini

Golubović tvrdi da sada shvata koliko mu je dragocen odnos sa Kristinom.

- Trenutno sam na nekoj vrsti testa kod nje, dokazaću joj da mogu i mnogo više, lepše i bolje nego što sam znao. Ona zna da ja nju volim i da sam najbolji muž otac kad to želim - rekao je on, pa je potom govorio o prinovi:

- Jesmo za njen rođendan pokušali, mislio sam da će biti treća ćerkica. Nadao sam se tome, da imamo i ćerkicu i stanemo s pravljenjem dece. Međutim, ja mislim da kad bi ostala trudna, ponovo bi se rodio sin, jer je ona jaka žena, Bog joj je podario sinove da je čuvaju.

