Reper MC Stojan ima kuću na planini Kosmaj, a kako je rešio da proširi biznis, kupio je nekoliko manjih placeva kako bi ih opremio kućicama za izdavanje.

Njegova komšinica otkrila je jednom prilikom da se uveliko radi na pravljenju nove kuće.

- Stojan tu često dolazi i boravi, a razvio je lep posao. To su kućice za izdavanje, lepo je i sve je tu nekako uklopio. Tu je nekoliko manjih placeva spojeno, oko tri ili tako nešto, međutim, sve je to sa donje strane. Ne možete ovde sa ulice to da vidite. Ovde je mnogo lepa priroda, raj na zemlji i mnogo poznatih je izgradilo kuće.

Mnogo je skočila cena kvadrata posle pandemije koronavirusa - rekla je jedna od komšinica.

Stojan u Boegrad samo dolazi zbog posla, a na društvenim mrežama često objavljuje snimke i fotografije sa egzotičnih destinacija.

Ima kuću i na Kipru

Marko Stojković poznatiji kao MC Stojan pazario je luksuznu nekretninu na Kipru za koju je dao 2000.000 evra. Reper se prošle godine pohvalio nekretninom tokom odmora u Aja Napi kada je okačio na Instagram fotografiju pored bazena, ali niko obratio pažnju da je on i vlasnik. Više o tome pročitajte ovde.

Bio sa Zoranom Mićanović u vezi

Inače, Stojan je bio u centru skandala nakon veze sa pevačicom Zoranom Mićanović, a nakon raskida oboje su javno govorili o neslaganjima koja su imali, kao i da je normalno da se ljudi raziđu ako se ljubav ugasi, a vremenom su prekinuli da se osvrću na komentarisanje veze, budući da je svako do danas krenuo svojim putem.

