Slušaj vest

Anabela Atijas kaže da su njen bivši suprug Gagi, ćerka Luna i zet Marko Miljković bili na ivici da završe na stranama crne hronike u vreme kad su se u rijalitiju svađali pred milionskim auditorijumom.

Naime, Anabela tvrdi da je danas sve ono ružno iza nje, da se trudi da pamti najlepše stvari, kao i da su svi porodično sazreli posle toga.

- Kad sam ušla u rijaliti i ispričala svoju stranu priče o svemu iz mog braka, bilo je mnogo ljudi koji su govorili: "Ona je to zaslužila." Šta tačno? Kako je moguće da sam muža izazivala da me tuče? Pričali su da mi je potrebno gore i više, da je trebalo više nasilja da dobijem. Nijedna žena ne zaslužuje da je muž bije. Kako se to traži nasilje?

1/8 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: ATA images, Printscreen, Printscreen TV Pink

- Stanje u kom sam se nalazila kad sam bila s Lunom i Gagijem u rijalitiju je bilo neko ništavilo. To nisam bila ja. Boravak u tim uslovima nije bilo nimalo lak. Nema veze što je tu bila moja ćerka, emocije su se potpuno pojačale. Koliko god da sam zaboravljala na kamere, ego mi je radio. Bila sam kao pod dijagnozom i šifrom. Nisam volela sebe i to ko sam - rekla je pevačica.

Najgore je prošlo

Anabela tvrdi da je pakao koji se dešavao danas iza njih.

- Mogli smo i gore da prođemo tada, svakog dana čitamo u rubrici crna hronika da se ljudi ubijaju u porodicama. Onda vam je sve jasno. Mi smo izabrali drugi put, izdigli smo se iz problema i nastavili dalje. Danas svi grlimo malu dečicu i srećni smo.

Inače, Anabela je govorila i o zavisnišću Andreja, kao i o porodičnoj drami, a o tome se i danas priča u pojedinim estradnim krugovima.

- Jao, davno je bilo, prestala sam da brojim, ali mnogo puta. Sa novim partnerom isto. Kod mene se ništa ne menja, sve je staro, ali čovek se izlečio, voleo je da popije, više to ne radi. Stvarno je postao druga osoba i ne mogu da ne budem srećna kad se neko odlučio na tako veliki korak zbog mene - otkrila je pevačica ranije.

kurir.rs/blic

BONUS VIDEO



Anabela i Gagi Izvor: MONDO