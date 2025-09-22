Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara je od honorara koji je dobila kao članica žirija "Zvezda Granda" pazarila stan u luksuznom naselju u Beogradu, a pored tog ima još dve nekretnine na Dedinju i tri u rodnom Novom Sadu. 

Dara Bubamara kupila je stan na Novom Beogradu za 350.000 evra. Čim je potpisala ugovor s "Grand produkcijom" i postala članica žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", pevačica je rešila da sav honorar uloži u još jednu u nizu nekretnina.

Od Granda 100.000 evra

- Dara je za jednu sezonu u "Zvezdama Granda" dobila 100.000 evra, a kako je potpisala ugovor na tri godine, zaradila je ukupno 300.000 evra! Taj novac i još 50.000 evra, koje je inkasirala od poslednjeg albuma, odlučila je da iskešira za stan na Novom Beogradu. Bitno joj je što to beogradsko naselje ima obezbeđenje, a lokacija joj odgovara i zato što se u neposrednoj blizini nalaze njen frizer, šminker i stilistkinja, koji je sređuju za sva snimanja, a pogotovo sada za "Zvezde Granda" - kaže izvor blizak pevačici i otkriva kako izgleda njena nova nekretnina.

- Dara nas je zvala na useljenje. Stan je na drugom spratu, u njemu dominira bež boja i sve je luksuzno opremila. Angažovala je profesionalce, koji su se pobrinuli da svi detalji u stanu budu besprekorni. Dara u novom domu ima veliku terasu, dve spavaće sobe i veliki dnevni boravak. Jedino je kuhinja mala, ali i ne treba joj veća jer retko kuva, uglavnom jede u restoranu ili naručuje hranu, pogotovo otkad je na posebnom režimu ishrane.

3 stana u Beogradu, 3 u Novom Sadu

Pevačici ovo nije jedina nekretnina u Beogradu niti u Novom Sadu!

- Dara već ima dva stana u Beogradu, oba su na Dedinju i njih sada renovira. Međutim, nije htela da u tom kraju kupi i treći stan, već se odlučila za Novi Beograd. Ovo ne znači da se Dara preselila u prestonicu, i dalje će najviše boraviti u Novom Sadu, a ovde će dolaziti samo kada ima poslovne obaveze - kaže naš sagovornik i otkriva da pevačica ulaže u nekretnine sve što zaradi.

Stan u Novom Sadu: 

KEŠIRALA 200.000€ ZA STAN OD 170 KVADRATA U NOVOM SADU: Kristalni luster i stilski nameštaj, a na ovo je posebno obratila pažnju Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

- Sa Darom se šalimo da je tajkunka jer sada ima tri stana u Beogradu, kao i tri u Novom Sadu. Pametno je rešila da svu zaradu uloži u nekretnine, skidamo joj kapu za to!

