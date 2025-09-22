Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović danas proslavlja svoj 30. rođendan, a ovim povodom se oglasila njena majka Borka Mihajlović emotivnim rečima. Naime, objavila je zajedničku fotografiju sa svojom naslednicom i uputila joj najlepše reči za rođendan.

- Draga moja kćeri, danas je tvoj rođendan, dan kad mi je Bog dao najlepši dar, dan kada se setim koliko si posebna i koliko mi značiš! Neka ti život bude ispunjen srećom, ljubavlju i uspehom jer ti to zaslužujes. Srećan ti rođendan zlato moje. Voli te tvoja mama, piše u objavi koju je podelila majka Aleksandre Prijović, a ubrzo su krenule da se nižu čestitke.

Nedavno se porodila

Inače, Aleksandra se nedavno porodila i na svet je donela ćerku Ariju. Slavlje povodom rođenja ćerke Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića je bilo organizovano u jednom lokalu u Beogradu, a prisustvovali su porodica, prijatelji i kolege.

Komšije o Aleksandri i Filipu

- Oni su velika porodica, u smislu jeste da Aleksandra i Filip tu žive sa svojom decom, ali stalno tu dolaze mame, tate i ostali. Žive jedan lep život, okruženi su najmilijima i svi se super slažu.

- Od dolaska bebe u kući je prava žurka. Brena i Boba su došli sa pregrštom poklona, Viktor sa devojkom. Tu je Prijina mama i Filipova, mislim da njih dve pomažu oko svega. Njih dve viđamo po ceo dan. Na adresu stiže gomila poklona i buketi sa cvećem, tome se ne zna broja. Filip je mobilan, on stalno u nabavku, ulazi i izlazi iz kola, kažu ove dve sestre.

1/6 Vidi galeriju Trudna Aleksandra Prijović Foto: Printsceen/Instagram, Printscreen, ATA

- Njih dvoje su, da ne znate da su poznati toliko prizemni da im nikada ne biste dali taj novac i slavu koju imaju. Pa oni lepo izađu iz dvorišta i uđu u taksi tu na ulici, parkiraju se kao i svi mi ostali gde nađu mesto ispred. Dok se nije porodila, Aleksandru smo viđali u šetnji sa sinom. Svo troje odu u parkić blizu. Sada je nisam videla od kada se porodila jer se verovatno još oporavlja i navikava na sve, ali brzo će ona sa kolicima u šetnju, kaže baka Mira i nastavlja:

- Kažu da Brena dolazi često i Boba, tu su još neke žene ali ne znam ti ja kako izgleda čija majka. Aleksandra je rođena pod srećnom zvezdom. Toliki koncerti, slava pa dete jedno, drugo, divan muž. Roditelji i baka i deka dočekali da sve to vide, šta ćeš više od života. Nek su zdravo.

kurir.rs/blic

BONUS VIDEO



Proslava rođena ćerkice Aleksandre Prijović Izvor: instagram/adilmaksutovic