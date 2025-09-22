Sve se promenilo kada je Mirko Kodić pozvao

- Te večeri je došao, čuo kako pevam, odmah je tražio kontakt mojih roditelja. Tada su mu rekli: "Znaš šta, mi nismo ljudi koji imaju milione, mi nemamo taj novac za ulaganje u njenu karijeru. Ako je ona talentovana, poslušajte je, pa kako Bog kaže. Mora da završava školu, i da se obrazuje". Tada je jako teško bilo snimiti album, pogotovo ja koja sam maloletna, jako su strogi kriterijumi bili, zakoni. Kodić im je rekao: "Okupiću ekipu urednika, ako se dopadne njima i stekne pravo za snimanje albuma, ja ću vam naknadno javiti". To je bio avgust, naravno, nije se javljao. Dva, tri dana pred doček Nove godine zvoni fiksni, ja se javljam, nama tu neki prijatelji u gostima. Zove neko, kaže: "Dobro veče, da li bih mogao Slobu da dobijem", ja kažem:"A vi ste?", kaže:"Mirko Kodić". Tog momenta mi je celo srce bilo u ustima, telo mi je podrhtavalo od sreće, vičem: "Tata, tata, brzo, zove Mirko Kodić!" Kažu, audicija sutra ujutru. Ko da spava?! Celu noć razmišljam šta ću pevati, da ostavim što bolji utisak. Pojavljujem se u nekom privatnom studiju sa tatom, tu su bili urednici, producenti. Otpevala sam par pesama, tata mi je rekao: "Mislim da im se dopalo, video sam kako je reagovao onaj najstariji čovek" - to je bio Doca Ivanković, koji će mi posle napraviti "Lepotana", "Cvetak zanovetak", "Dođi", "Babarogu" i sve te hitove koji su stvorili Cecu Veličković. Posle mesec dana pozvali su me i rekli da dođem u Beograd, da sam prošla sve te komisije, da svi ostali urednici, koji su čuli snimak, nisu verovali da ja imam samo tako malo godina. Snimim album "Cvetak zanovetak", a onda odlučuju da me pošalju na Ilidžu, gde su me nagradili novinari. I ostalo sve znate - ispričala je Ceca jednom prilikom.