Voditelj Milan Milošević podelio je informacije o trenutnom stanju svoje majke Rajke, koja se već neko vreme leči.

Milan ističe da veoma brine o svojoj majci, ali naglašava da su zdravstveni radnici ti koji pružaju ključnu pomoć u njenom oporavku.

On je otkrio kako izgleda njihov svakodnevni život, objašnjavajući da, zbog svojih profesionalnih obaveza, često nije u mogućnosti da bude uz nju onako kako bi želeo.

- Mama je hvala Bogu sve bolje i svakim danom je sve radosnija i ima veću volju za životom. Neverovatno kroz šta je prošla i iz kakve preteške situacije se izvukla.

On je obezbedio negu kakva je potrebna njegovoj mami, pa je sada u tom smislu miran.

- Naravno da majka ne može sama, niti joj ja mogu pružiti medicinsku negu koja joj je potrebna 24h dnevno, pa sam potražio pomoć stručnih lica i sada je sve pod kontrolom. Dve medicinske sestre se smenjuju i majka je sa te strane uvek pokrivena. Ja sam uz nju non stop, ali ja nisam stručan za tu vrstu pomoći koja joj je neophodna.

Pitali smo voditelja da li smatra da je dom za stara lica nekad opcija, s obzirom da mnogi pribegavaju tom rešenju, naročito kada nemaju drugog izbora.

- Domovi za stara lica su uvek opcija i ja to smatram idealnim rešenjem za ljude koji ne mogu da brinu više o sebi, niti im je pomoć članova porodice dovoljna i adekvatna. Ne smatram to uopšte lošim rešenjem, jer to su ustanove gde stariji ljudi doživljavaju prelepe trenutke sa svojim vršnjacima, a da ne pričam o nezi koju imaju 24h i brigu i pažnju. Uvek dolazi u obzir ta varijanta jer ja ne smatram to nečim ružnim, niti lošim za ljude poput moje majke i sa problemima koje imaju u njenim godinama - otkrio je voditelj za 24sedam.

Voditelj nije krio koliko mu je sve to teško palo i koliko se trudio da bude uz svoju majku tokom najkritičnijih trenutaka, iako su mu poslovne obaveze često stvarale prepreke.

- Period iza mene je pakao. Od 20. januara je počela borba za njen život i iskreno šanse su bile vrlo male, ali eto, zahvaljujući odličnim lekarima uspela je da pregrmi. Ona ima 80 godina i sve je to mnogo otežavajuće bilo, ali u sebi nisam gubio nadu, a ni ona volju što je očigledno. Sada već pije kafu i zapali cigaretu, a do pre par meseci nije me prepoznavala, a da ne pričam da je živela uz pomoć aparata skoro tri meseca - rekao je Milan.

"Nikada nisam pamtio oca po lepim stvarima"

Inače, Milan je u jednom podkastu otvoreno govorio o tome da je za razliku od majke, sa ocem imao minimalni kontakt.

- Nikada nisam pamtio oca po lepim stvarima. Mamu je tukao stalno! Ona se borila za nas. Radila je u njivi od sedam ujutru do sedam uveče. Kući je dolazila sa prstima krvavim od rada. Tako umornu, izmučenu otac ju je tukao s vrata. Bežali smo od njega kada vidimo da je pijan. Često smo spavali u kukuruzima.

Tu smo čekali da on pogasi svetla i zaspi da bismo mogli da odemo i mi u svoje krevete. Dešavalo se da namerno zaključa kuću i onda smo noć morali da provedemo napolju. Ćebe smo za svaki slučaj uvek držali u šupi da bismo imali čime da se pokrijemo ako je napolju hladno - rekao je voditelj ranije.

