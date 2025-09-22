Zorica je povodom njenog rođendana podelila fotografiju na Instagramu na kojoj se Aleksandri s ljubavlju obraća
NJU SVEKRVA PROSTO OBOŽAVA! Filipova majka objavila fotografijju sa snajkom - ne krije koliko je ponosna na nju (FOTO)
Pevačica Aleksandra Prijović danas slavi 30. rođendan, a među mnogobrojnim čestitkama koje je dobila našla se i ona od njene svekrve Zorice Nakić.
Zorica je povodom njenog rođendana podelila fotografiju na Instagramu na kojoj se Aleksandri s ljubavlju obraća – objava je zajedničku fotografiju sa porukom “Srećan rođendan.”
Svekrva Zorica Nakić čestitala snajki Aleksandri Prijović rođendan Foto: Printscreen/Instagram
Takođe, Aleksandrina majka Borka Mihajlović je objavila zajedničku sliku sa ćerkom i uputila joj dirljive reči – podsetila je na to koliko Aleksandra predstavlja dar u njenom životu, koliko je posebna i koliko je voli.
Podsetimo, Aleksandra je nedavno postala majka – zajedno sa Filipom Živojinovićem ima ćerku, Ariju, a ranije su dobili i sina, Aleksandra. Kako je bilo na proslavi rođenja male Arije, pogledajte ovde.
