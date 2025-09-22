Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović danas slavi 30. rođendan, a među mnogobrojnim čestitkama koje je dobila našla se i ona od njene svekrve Zorice Nakić.

Zorica je povodom njenog rođendana podelila fotografiju na Instagramu na kojoj se Aleksandri s ljubavlju obraća – objava je zajedničku fotografiju sa porukom “Srećan rođendan.”

Aleksandra Prijović i Zorica Nakić
Svekrva Zorica Nakić čestitala snajki Aleksandri Prijović rođendan Foto: Printscreen/Instagram

Takođe, Aleksandrina majka Borka Mihajlović je objavila zajedničku sliku sa ćerkom i uputila joj dirljive reči – podsetila je na to koliko Aleksandra predstavlja dar u njenom životu, koliko je posebna i koliko je voli.

Podsetimo, Aleksandra je nedavno postala majka – zajedno sa Filipom Živojinovićem ima ćerku, Ariju, a ranije su dobili i sina, Aleksandra. Kako je bilo na proslavi rođenja male Arije, pogledajte ovde.

Ne propustiteStars"DANAS JE DAN KAD MI JE BOG POSLAO NAJLEPŠI DAR..." Veliko slavlje u domu Aleksandre Prijović, čestitke samo stižu
Aleksandra Prijović
Stars"TAČNO JE DA SAM JE VARAO" Ljuba Perućica otkrio koju pevačicu sa estrade je prevario i kako se završio njihov odnos: Nakon raskida svako je krenuo svojim put
screenshot-12.jpg
Stars"REKAO SAM SVOJU CENU, TO JE NORMALNO" Prija zvala Bobana Zdravkovića da joj bude gost na koncertu, on joj tražio 4.000 € - otkrio sve o SKANDALU
Aleksandra Prijović Boban Zdravković
StarsPRIJA NA 3 SLIKE NA INSTAGRAMU SAKUPILA 630.000 LAJKOVA! Pevačica oborila još jedan rekord, nju ne plaši medijska ilegala: Evo šta ove brojke znače
marija_serifovic_12032025_0030 copy.jpg