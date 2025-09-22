Slušaj vest

Maja Marinković, rijaliti učesnica, otkrila je da ju je majka napustila kada je imala samo 15 meseci. Ipak, nakon mnogo godina, ponovo su obnovile kontakt, a Maja sada svoju majku vidi više kao prijateljicu.

Foto: Peintscreen Instagram

Marinkovićeva uvek ističe da je njen otac, Radomir Marinković Taki, zaslužan za sve što je postigla, jer je bio njena jedina prava podrška. Iako je njena majka želela da je preda domu za nezbrinutu decu, Maja joj je sve oprostila i sada se ponovo druže.

Maja se jednom prilikom, tokom boravka u rijalitiju požalila Jeleni Golubović da se njena majka nikad nije pokajla zbog onog što je uradila.

- Ostavila me je kada sam imala 15 meseci. Beba, bre. Oprostila sam joj, ali nismo bliske. Nikada mi nije rekla da se pokajala. Ne pričam o nekim stvarima sa njom, više ovako, kao s drugaricom. Živi na Ceraku, nije se preudala, ima dečka već 15 godina. Radi u banci, super žena, ali je*iga. Nisam je nikad ništa pitala, ne mogu - pričala je ranije Maja.

1/3 Vidi galeriju Majka Maje Maje Marinković Foto: Preent Screen

Svojevremeno je otkrila da je njena majka bila previše mlada i da nije mogla da podnese život sa Takijem jer je stalno izlazio:

- Zato je odlučila da me napusti kada sam imala samo 15 meseci. Jednostavno me je ostavila tati i otišla. Potpuno se ugasila ljubav između nje i mog oca, pa je ona odlučila da me napusti i posveti se studiranju. Rekla je da je dete ne zanima i da starateljstvo treba da pripadne mom ocu. Mama je samo želela da se školuje i nije imala vremena za mene. Moj otac se celog života žrtvovao i trudio se da mi nikad ništa ne zafali. Mama je redovno slala alimentaciju, ali tata je bio taj koji me je izdržavao i brinuo o meni, a to radi i dan-danas.

