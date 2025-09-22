Slušaj vest

Bosanskohercegovački pevač Dino Merlin je za Svetlanu Cecu Ražnatović, koja inače nije zapevala u Sarajevu od završetka rata, napisao jedan od njenih najvećih hitova, pesmu "Beograd". Ražnatovićeva je rekla da se posle tog susreta 1993. više nikada nije srela sa Dinom.

- Upoznala sam ga u Švajcarskoj. Tada mi je napravio pesmu “Zaboravi” i poklonio pesmu “Beograd”. U mojoj karijeri je napisao još “Žarila sam žar”. Tu pesmu sam dobila od Marine i Fute jer je bila kod njih! “Beograd” sam dobila zbog situacije koja je tada bila, rat. Nije mogao da peva pesmu o Beogradu. To je bilo 1992, kada mi je poklonio a snimila sam je 1995. - otkrila je Ceca Ražnatović i otkrila da je pesma "Beograd" trebalo da bude duetska.

1/6 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: ATA images, ATAIMAGES

"Beograd je trebalo da bude duetska pesma"

Ceca je otkrila da je Dino pesmu napisao da bude duetska, ali ju je na kraju ona otpevala sama.

- Ta pesma je trebalo da bude duetska, pisao je za sebe, ali ne mogu da se setim koja ženska osoba je trebalo da je snimi. Muški deo je trebalo da ide “znam joj boju haljine ja je kupio, znam za jedne usne ja ih ljubio”. On mi je rekao “Ceki ja zbog ove situacije ne mogu da snimim ovu pesmu, ali obožavam emociju u tvom glasu i ja ti poklanjam tu pesmu” - ispričala je Svetlana.

1/16 Vidi galeriju Dino Merlin očarao Beograđane: u Areni zavladao huk koji će još dugo odjekivati u istoriji muzike ovih prostora Foto: Željko Vidinović

Ceca Ražnatović je otkrila i zbog čega Dino Merlin nije bio potpisan ispod pesme.

- Mi nismo smeli zbog cele situacije da ga potpišemo, a o tome je počelo javno da se govori kada se sve smirilo. Ja to nikada nisam krila. Posle je i on sam pričao o tome. Ali u to vreme ja sam to krila da ne bi imao probleme sa svoje strane i tako nešto nikada ne bih uradila čoveku jer je bio jako korektan. Mi se ne čujemo, ne družimo se, nismo se ni sreli. Ja njega jako poštujem i cenim kao umetnika i hvala mu što imam takve tri pesme u karijeri. "Beograd" je evergrin - rekla je za K1.

Skandal zbog reklame

Prošle godine, kada je Aleksandra Prijović održala koncert u Sarajevu, Ceca se ni kriva ni dužna našla na udaru bosanskih medija, i to samo zbog toga što se na video-bimu u Zetri reklamirao njen koncert 23. decembra u Istočnom Sarajevu. Lokalni mediji su istakli da se Cecin lik "ukazao" u hali i da je ovo prvi put da se u Sarajevu pojavila reklama za njen koncert, nazvavši je suprugom "ozloglašenog Željka Ražnatovića Arkana", što je izazvalo opšti haos u gradu na Baščaršiji.

